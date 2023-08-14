В США и Великобритании выпустили полностью волосатую куклу Barbie

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В комплекте с самой игрушкой идёт розовая бритва, с помощью которой можно побрить те части тела куклы, которые захочет ребёнок.
Вот же диковинка! Надо признаться, что я никогда раньше не брила женскую грудь.
Она покрыта волосами с головы до пальчиков ног.
Это необычно. Вау, какая красавица! Похоже на моего дядю»
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