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В США и Великобритании выпустили полностью волосатую куклу Barbie

В США и Великобритании выпустили полностью волосатую куклу Barbie

Автор:
14 августа 2023 11:31
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Кукла   США   барби   в мире   волосы   кукла Barbie   
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В комплекте с самой игрушкой идёт розовая бритва, с помощью которой можно побрить те части тела куклы, которые захочет ребёнок.

Вот же диковинка! Надо признаться, что я никогда раньше не брила женскую грудь.


Она покрыта волосами с головы до пальчиков ног.


Это необычно. Вау, какая красавица! Похоже на моего дядю»


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Метки: Видео   Кукла   США   барби   в мире   волосы   кукла Barbie   
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5  комментариев
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4k
Lexx 2 часа назад
Какая же это Барби, это теперь Кончита.
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5k
Атомный Крот 12 минут назад
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149
Vergüenza Ajena 20 минут назад
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3k
Pioner76 22 минуты назад
Вот вам ценности запада, хохлы.
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32k
Ego sum qui sum Час назад
Вах!
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