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Самка аллигатора протиснулась сквозь прутья забора, пытаясь защитить от чужака потомство

Самка аллигатора протиснулась сквозь прутья забора, пытаясь защитить от чужака потомство

Автор:
04 августа 2023 07:44
Сообщество : Животные
Метки: Видео   США   аллигатор   в мире   животные   мама   потомство   яйца   
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Житель США запечатлел свою встречу с самкой аллигатора. Хищница была не слишком рада незнакомцу и решила добраться до него.

Выйдя во двор, Билл Гейгер увидел аллигатора и поначалу порадовался, что их с двухметровой рептилией разделяет забор.

Однако, радовался домовладелец из Флориды (США) преждевременно. Аллигатор, выглядевший достаточно агрессивно, сумел протиснуться сквозь прутья ограждения, что не принесло Биллу приятных эмоций и в конце концов заставило его ретироваться.

Мужчина обратился в департамент по охране дикой природы, и ему пообещали, что в течение пары дней специалисты безопасно переместят гнездо, не забыв о заботливой мамочке, которую изловят и переселят вместе с невылупившимися отпрысками.

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Метки: Видео   США   аллигатор   в мире   животные   мама   потомство   яйца   
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2  комментария
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3k
Александр 57 минут назад
Идеология голливуда в американской жизни. Дома из картона, которые сносит ветром, заборы из пластика, сгибающиеся под нагрузкой, улыбки и те всего лишь маски. Бутафория во всем.
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266
Jimmy 15 секунд назад
забор из говна и веток....
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