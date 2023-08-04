Самка аллигатора протиснулась сквозь прутья забора, пытаясь защитить от чужака потомство

Житель США запечатлел свою встречу с самкой аллигатора. Хищница была не слишком рада незнакомцу и решила добраться до него.
Выйдя во двор, Билл Гейгер увидел аллигатора и поначалу порадовался, что их с двухметровой рептилией разделяет забор.
Однако, радовался домовладелец из Флориды (США) преждевременно. Аллигатор, выглядевший достаточно агрессивно, сумел протиснуться сквозь прутья ограждения, что не принесло Биллу приятных эмоций и в конце концов заставило его ретироваться.
Источник:
Мужчина обратился в департамент по охране дикой природы, и ему пообещали, что в течение пары дней специалисты безопасно переместят гнездо, не забыв о заботливой мамочке, которую изловят и переселят вместе с невылупившимися отпрысками.
Источник:
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша