Мужчина сделал в своём саду необычное травяное кресло

Житель США потратил полгода на то, чтобы сделать у себя в саду травяное кресло. Он запечатлел основные этапы процесса возведения.
Интернет полон историй, фотографий и видеороликов, в которых мастера демонстрируют свои таланты и интересные идеи. Одним из таких умельцев стал житель Нью-Порт-Ричи (Флорида, США), который потратил полгода на то, чтобы сделать у себя в саду травяное кресло.
Выдумщик не забыл задокументировать основные этапы этого процесса, чтобы после удивить людей.
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Хотя люди при виде необычного «трона» и впрямь удивились, но не могли не отметить, что есть у кресла и минус. Насекомым ведь не объяснишь, что фигурный холмик на лужайке — это кресло, а потому они имеют все шансы захватить мебель и доставить усевшемуся человеку немало неприятных ощущений.
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