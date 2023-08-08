Мужчина сделал в своём саду необычное травяное кресло

Хотя люди при виде необычного «трона» и впрямь удивились, но не могли не отметить, что есть у кресла и минус. Насекомым ведь не объяснишь, что фигурный холмик на лужайке — это кресло, а потому они имеют все шансы захватить мебель и доставить усевшемуся человеку немало неприятных ощущений.