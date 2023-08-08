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Мужчина сделал в своём саду необычное травяное кресло

Мужчина сделал в своём саду необычное травяное кресло

Автор:
08 августа 2023 08:40
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Видео   США   в мире   интересно   кресло   необычно   трава   
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Житель США потратил полгода на то, чтобы сделать у себя в саду травяное кресло. Он запечатлел основные этапы процесса возведения.

Интернет полон историй, фотографий и видеороликов, в которых мастера демонстрируют свои таланты и интересные идеи. Одним из таких умельцев стал житель Нью-Порт-Ричи (Флорида, США), который потратил полгода на то, чтобы сделать у себя в саду травяное кресло.

Выдумщик не забыл задокументировать основные этапы этого процесса, чтобы после удивить людей.

Хотя люди при виде необычного «трона» и впрямь удивились, но не могли не отметить, что есть у кресла и минус. Насекомым ведь не объяснишь, что фигурный холмик на лужайке — это кресло, а потому они имеют все шансы захватить мебель и доставить усевшемуся человеку немало неприятных ощущений.

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Метки: Видео   США   в мире   интересно   кресло   необычно   трава   
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2  комментария
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Rubiroid_47 2 часа назад
Любит тот народ всякое говно...
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leofox 21 минуту назад
Странное у него понятие о ландшафтном дизайне
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Alex Chebrikov

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