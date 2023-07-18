Бабушка пытается узнать у сотрудника администрации номер телефона

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Бабушка-божий одуванчик решила узнать у сотрудника администрации номер телефона отдела жалоб. Однако у пенсионерки были проблемы со слухом и звонок превратился в испытание нервной системы мужчины на прочность.
Внимание! Присутствует ненормативная лексика.
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И ещё, у "умного" мужика для "глупой" бабули слишком неопределённый алгоритм повтора, что любого может поставить в тупик, а тем более, пожилого слабослышащего человека.
Как нам говорили в детстве при каких-либо сопливых разборках, "Ну, он маленький, глупый ещё, а ты-то, лоб здоровый, о чём думал?"
- Один?
- Нет.
- Два?
- Нет.
........
- Семь?
- Да.
Вместо этого мат.