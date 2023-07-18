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Бабушка пытается узнать у сотрудника администрации номер телефона

Бабушка пытается узнать у сотрудника администрации номер телефона

Автор:
18 июля 2023 09:54
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Курьезы   Прикол   бабушка   звонок   номер телефона   
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Бабушка-божий одуванчик решила узнать у сотрудника администрации номер телефона отдела жалоб. Однако у пенсионерки были проблемы со слухом и звонок превратился в испытание нервной системы мужчины на прочность.

Внимание! Присутствует ненормативная лексика.

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Метки: Видео   Курьезы   Прикол   бабушка   звонок   номер телефона   
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8  комментариев
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Elise Norge Час назад
Это нечто! Смеялась до слёз!!! )))))))
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10k
Борис Карабанов 22 минуты назад
Никогда не надо орать в трубку, если не хотите искажений на выходе. Нужно говорить ровно и внятно. Всё равно, всё срежется по амплитуде, а тем более, если на выходе старенький стационарный телефон.
И ещё, у "умного" мужика для "глупой" бабули слишком неопределённый алгоритм повтора, что любого может поставить в тупик, а тем более, пожилого слабослышащего человека.
Как нам говорили в детстве при каких-либо сопливых разборках, "Ну, он маленький, глупый ещё, а ты-то, лоб здоровый, о чём думал?"
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4k
Наталья 52 минуты назад
И мужика жалко и бабку.
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