Родственники мигранта ударившего кулаком девушку во время пробежки пытаются замять дело

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Таджикская диаспора нашла номер брата пострадавшей и потребовала замять дело или найти другой выход из ситуации, но никак не тюрьму.
«Мужчина должен отвечать за свои поступки», - сказал он, фрагмент беседы появился в соцсетях.
Сама пострадавшая, по словам ее брата, также намерена идти до конца и добиться законной справедливости для нападавшего.
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Метки: Видео Таджикская диаспора во время пробежки замять дело звонок мигрант родственники ударил кулаком
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Я сам не особо силён в наших законах, но мне почему-то кажется что за такую "Находчивость" статья должна быть. Например вот так:
За нарушение неприкосновенности частной жизни может наступить ответственность по статье 137 УК РФ: штраф до 200 000 Р или лишение свободы на срок до 2 лет. Под статью можно попасть и за собирание сведений например слежку, прослушивание или опрос других людей. И за распространение даже если это просто беседа с друзьями или пересылка личной переписки.
Ок! Закидывание камнями устроит? Или палками побить? 25 ударов палками по хребту самое то будет!
У мусульманских диаспор есть муллы, улемы и кади, решающие правовые вопросы на основе их религиозных традиций, которым внятно и доходчиво надо объяснить, что правоверным мусульманам закон Корана надо соблюдать неукоснительно.
Если правильно объяснять, я думаю, дойдёт.
не слишком ли поздно эти ушлепки опомнились, чтобы дело заминать, когда шум уже на весь свет поднялся и все за развитием событий следят, а после того как они стали потерпевшей и ее родственникам надоедать своим воем и подавно будут? наверное падлы думали что власти миграшке все грехи, как всегда, на автомате спишут, но что-то пошло не так.
в общем, для этого вонючего козла и иже с ним только одна дорога, сначала на нары за содеянное, а потом депортация с пожизненным запретом на въезд в РФ.
Один ответ
- увидимся в суде!
Пока гром не грянет,мужик не перекрестится .
А гром уже давно гремит ,вроде начали крестится и затылки чесать,запрягая коней и матерясь Эх Россия !!!
Да и нет понятия диаспора как объединение всех по национальному признаку.
В России диаспора = ОПГ по этническому признаку, как правило в одном населенном пункте.
Русские хоть и в большинстве ,но разобъеденены в каких либо структурах общетвенных ..Та же Армия или общежитие ,да и бизнес
Просто посмотрите вокруг ..
Это наша проблема национальная ..Мы интернационалисты (так воспитывали)
Сейчас вроде пытаемся поднять свою самооценку ,но государство глушить начинает ,если слишком громко кричать начинаем ..
Вот такие дела !
Так что может и имеет смысл договориться.
Но реально, сколько знаю подобных случаев, там даже на легкую тяжесть не натянуть.
Кто им слил телефон брата пострадавшей?
Привлечь его по всей строгости, как сообщника.
И благополучно отправить их к Рахмону.
Загостились слишком, ёпта!
Мигрант во время пробежки ударил девушку? "Кто на ком стоял" (с)