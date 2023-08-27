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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 651 пост • 38 подписчиков подписаться
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Родственники мигранта ударившего кулаком девушку во время пробежки пытаются замять дело

Родственники мигранта ударившего кулаком девушку во время пробежки пытаются замять дело

Автор:
27 августа 2023 09:54
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Таджикская диаспора   во время пробежки   замять дело   звонок   мигрант   родственники   ударил кулаком   
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Таджикская диаспора нашла номер брата пострадавшей и потребовала замять дело или найти другой выход из ситуации, но никак не тюрьму.

«Мужчина должен отвечать за свои поступки», - сказал он, фрагмент беседы появился в соцсетях.


Сама пострадавшая, по словам ее брата, также намерена идти до конца и добиться законной справедливости для нападавшего.

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Метки: Видео   Таджикская диаспора   во время пробежки   замять дело   звонок   мигрант   родственники   ударил кулаком   
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42  комментария
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28k
EvilHomer Час назад
Никто не знает, но "забрать заявление" не является поводом для прекращения преследования совершившего преступление.
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20k
Александр Минуту назад
А как это в его башке умещается мусульманство и имя Кристиан на майке, что значит Христос?
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11k
DumDum Минуту назад
Прикроется дуркой...
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2k
том 9 минут назад
Все эти националистические ОПГ так называемые "диаспоры" необходимо ликвидировать всех "лидеров" высылать или судить за укрывательство лиц совершающих правонарушения. В законодательстве РФ отсутствует понятие диаспора
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13
19 augusti 10 минут назад
"Таджикская диаспора нашла номер брата пострадавшей и потребовала замять дело или найти другой выход из ситуации, но никак не тюрьму."
Я сам не особо силён в наших законах, но мне почему-то кажется что за такую "Находчивость" статья должна быть. Например вот так:
За нарушение неприкосновенности частной жизни может наступить ответственность по статье 137 УК РФ: штраф до 200 000 Р или лишение свободы на срок до 2 лет. Под статью можно попасть и за собирание сведений например слежку, прослушивание или опрос других людей. И за распространение даже если это просто беседа с друзьями или пересылка личной переписки.
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11k
Летучий Мыш 10 минут назад
Для человека, который вообще не выходит из дома, это гавно слишком бодро вышагивало и вполне ориентировалось в пространстве. Плюс говорилось, что он где то там работает. Если он такой больной, как родня утверждает, то "позвольте, как же он служил в очистке"?
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9k
ишты 16 минут назад
Другой хороший выход из ситуации - расстрел.
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158
Homefighter ишты 5 минут назад
Зачем такой шик? Петля.
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654
Алексей 16 минут назад
Я считаю диаспоры вообще стоит приравнять к террористическим формированиям или ОПГ. Какого лешего они занимаются расслоением общества по национальному признаку.
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1k
Igor Grishaev 19 минут назад
Не проще ли таджикскую диаспору всю целиком на родину отправить, чтобы там у себя права и обязанности качать?
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9k
Trenzel2003 20 минут назад
Другое наказание?
Ок! Закидывание камнями устроит? Или палками побить? 25 ударов палками по хребту самое то будет!
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16k
Shtoppi 20 минут назад
жалкие черножопые ничтожества.
не слишком ли поздно эти ушлепки опомнились, чтобы дело заминать, когда шум уже на весь свет поднялся и все за развитием событий следят, а после того как они стали потерпевшей и ее родственникам надоедать своим воем и подавно будут? наверное падлы думали что власти миграшке все грехи, как всегда, на автомате спишут, но что-то пошло не так.
в общем, для этого вонючего козла и иже с ним только одна дорога, сначала на нары за содеянное, а потом депортация с пожизненным запретом на въезд в РФ.
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7k
rutt 22 минуты назад
Гля какой, горе в семье, мама папа расстроены. Пусть расстраиваются раз не воспитали нормально.
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3k
OLDer 23 минуты назад
Зачем много разговоривать?
Один ответ
- увидимся в суде!
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390k
Алексей 24 минуты назад
всех накуй из страны.всех кто угрожает
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373
МИХАН Полчаса назад
У всех народов есть диаспоры ,только у Русских нет ..В этом наша беда ,нет сплоченности .Вот нас и долбает постоянно и унижают.
Пока гром не грянет,мужик не перекрестится .
А гром уже давно гремит ,вроде начали крестится и затылки чесать,запрягая коней и матерясь Эх Россия !!!
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373
МИХАН albedo 13 минут назад
Увы вы не правы ..
Русские хоть и в большинстве ,но разобъеденены в каких либо структурах общетвенных ..Та же Армия или общежитие ,да и бизнес
Просто посмотрите вокруг ..
Это наша проблема национальная ..Мы интернационалисты (так воспитывали)
Сейчас вроде пытаемся поднять свою самооценку ,но государство глушить начинает ,если слишком громко кричать начинаем ..
Вот такие дела !
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956
vadimbar Полчаса назад
Ну так и замните, за 10-20 млн. Скиньтесь всей диаспорой и заплатите семье пострадавшей девушки.
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6k
HungryGoblin Полчаса назад
Мыло кто знает, но этому таджику по-закону светит максимум - депорт!
Так что может и имеет смысл договориться.
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8k
The Dude Полчаса назад
Диаспора это ОПГ
Кто им слил телефон брата пострадавшей?
Привлечь его по всей строгости, как сообщника.

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88k
Taras Kozalupko 36 минут назад
Проверить всю ту диаспору на законность проживания в России, нет ли у них проблем с законом, с той же наркотой.
И благополучно отправить их к Рахмону.
Загостились слишком, ёпта!
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16k
Совранский 46 минут назад
Скиньтесь СЕБЕ дружно на билет до дома в один конец!!!
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70
Павел 55 минут назад
Когда уже заголовки внятно писать будете?
Мигрант во время пробежки ударил девушку? "Кто на ком стоял" (с)
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