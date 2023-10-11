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Сплошное натиралово: недовольный клиент позвонил производителю туалетной бумаги

Сплошное натиралово: недовольный клиент позвонил производителю туалетной бумаги

Автор:
11 октября 2023 10:21
Метки: Видео   звонок   ответ   производитель   рулон   туалетная бумага   
1260
1
1

Парень решил измерить длину рулона туалетной бумаги и не досчитался более чем половины указанного на рулоне. Он решил связаться с производителем и узнать причину.

Кругом сплошной обман.

Источник:

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Метки: Видео   звонок   ответ   производитель   рулон   туалетная бумага   
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9  комментариев
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8k
Колорад Час назад
Так-то она не только двухслойняя, а еще и двусторонняя.
24*2*2=96 метров получается.
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790
ssl Полчаса назад
Это обман покупателей.
Надо написать в Роспотребнадзор заявление.
А может и в прокуратуру. а почему нет - нас нагревают и нормуль !! "это название" нет, это не название, а введение в заблуждение!
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19k
Карлсончек Полчаса назад
А есть еще мороженое "48 копеек". Пускай им тоже позвонит.
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1k
Сид 38 минут назад
Надо в дошираке измерить количество мясных шариков и зелени, в рекламе говорят, что в 10 раз больше стало. Проверить бы.
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82k
Доктор Джонс 46 минут назад
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bigkoss 52 минуты назад
Не давайте ему спички в коробке пересчитывать!
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