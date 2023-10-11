Сплошное натиралово: недовольный клиент позвонил производителю туалетной бумаги

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Парень решил измерить длину рулона туалетной бумаги и не досчитался более чем половины указанного на рулоне. Он решил связаться с производителем и узнать причину.
Кругом сплошной обман.
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24*2*2=96 метров получается.
Надо написать в Роспотребнадзор заявление.
А может и в прокуратуру. а почему нет - нас нагревают и нормуль !! "это название" нет, это не название, а введение в заблуждение!