FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 6687 постов • 3052 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Треники&Вареники
87-летняя бабуля совершила свой первый полет на параплане

87-летняя бабуля совершила свой первый полет на параплане

Автор:
22 июля 2023 11:34
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Мечта   бабушка   малайзия   параплан   полет   
741
1
1

Кто сказал, что возраст - помеха для осуществления своих заветных мечтаний?

Началось все с того, что мадам Танг пришла просто поддержать свою 50-летнюю дочь с мужем. Они решили полетать, но дочка очень переживала и боялась. Вот и решила бабуля доказать дочке, что летать не страшно и ведь успешно доказала, пока родственники переживали, как же она будет приземляться с больными коленями.


Пилот Крис Ламмерта с удивлением заметил, что бабуля была само спокойствие в отличии от его более молодых клиентов. За его долгую практику самой возрастной клиенткой была его тётя, которой на момент полета было 71 год. Мадам Танг этот "рекорд"с легкостью побила.


С тех пор как компания начала свою деятельность в 2014 году в Ранау, мы можем сказать, что 80 процентов клиентов, занимающихся парапланеризмом в тандеме с нами, - женщины, 10 процентов детей и 10 процентов мужчин” - отметил пилот.


Друзья, а какие свои мечты вы воплощали в жизнь?




 

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Видео   Мечта   бабушка   малайзия   параплан   полет   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
49k
Андрей 2 часа назад
Ни о чём.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
8k
Роман Полчаса назад
)) я наверное решусь примерно к ее возрасту на такой полет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Игорь 50 минут назад
Внуки устали ждать и купили бабуле билет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Lexx 2 часа назад
Бабушка старая, ей всё ровно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
FOX98

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

82427



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая
Почему актёра Олега Борисова выгнали с "Мосфильма"
Почему актёра Олега Борисова выгнали с "Мосфильма"
Набирающие популярность в сообществах
Первичная медицинская карточка
Первичная медицинская карточка
Рыбы-птицееды
Рыбы-птицееды
Выдержит ли смартфон 24 часа игр
Выдержит ли смартфон 24 часа игр
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Куст крыжовника

Лучшие демотиваторы
Внимание, вопрос: а где он их взял?

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#факты#США#полиция#подборка#Германия#барби#нападение#шоу бизнес
#животные#интересно#Юмор#познавательно#забавно#мир#конфликт#истории#сарказм#суд
#интересное#история#в мире#Прикол#Мемы#фильм#мужчина#кино#СССР#собака
Выдержит ли смартфон 24 часа игр Выдержит ли смартфон 24 часа игр Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша

На что жалуетесь?

Вернуться