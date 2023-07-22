87-летняя бабуля совершила свой первый полет на параплане

Пилот Крис Ламмерта с удивлением заметил, что бабуля была само спокойствие в отличии от его более молодых клиентов. За его долгую практику самой возрастной клиенткой была его тётя, которой на момент полета было 71 год. Мадам Танг этот "рекорд"с легкостью побила.

“С тех пор как компания начала свою деятельность в 2014 году в Ранау, мы можем сказать, что 80 процентов клиентов, занимающихся парапланеризмом в тандеме с нами, - женщины, 10 процентов детей и 10 процентов мужчин” - отметил пилот.

Друзья, а какие свои мечты вы воплощали в жизнь?











