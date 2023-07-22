87-летняя бабуля совершила свой первый полет на параплане

Кто сказал, что возраст - помеха для осуществления своих заветных мечтаний?
Началось все с того, что мадам Танг пришла просто поддержать свою 50-летнюю дочь с мужем. Они решили полетать, но дочка очень переживала и боялась. Вот и решила бабуля доказать дочке, что летать не страшно и ведь успешно доказала, пока родственники переживали, как же она будет приземляться с больными коленями.
Пилот Крис Ламмерта с удивлением заметил, что бабуля была само спокойствие в отличии от его более молодых клиентов. За его долгую практику самой возрастной клиенткой была его тётя, которой на момент полета было 71 год. Мадам Танг этот "рекорд"с легкостью побила.
“С тех пор как компания начала свою деятельность в 2014 году в Ранау, мы можем сказать, что 80 процентов клиентов, занимающихся парапланеризмом в тандеме с нами, - женщины, 10 процентов детей и 10 процентов мужчин” - отметил пилот.
Друзья, а какие свои мечты вы воплощали в жизнь?
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