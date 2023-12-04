"Не люблю стариков!": 85-летняя актриса Джейн Фонда готова заводить отношения только с 20-летними парнями

По мнению голливудской актрисы, она вполне ещё может встретить свою любовь.
85-летняя Джейн Фонда посетила подкаст комика Хезер Макмэхан "Абсолютно нет", где рассказала, что хочет завести молодого любовника. Актриса допускает, что в своём возрасте ещё может встретить того самого и единственного. Правда, предпочтения Джейн многих удивили. Фонда заявила, что её избранник должен быть "ниже возрастного ценза употребления алкоголя". В Америке алкоголь продают с 21 года.
Мне стыдно это говорить, но, если бы я завела любовника, ему было бы 20 лет. Потому что я не люблю старую кожу. Духовно, ментально и психологически я намного моложе, — сказала Джейн.
Источник:
Многие зрители шоу очень удивились заявлению актрисы. Её слова про молодого любовника породили кучу шуток:
Может быть её парень ещё не родился?
Она так уверенно говорит, что я ей верю. Скоро будет гулять со своим "малышом"!
Надеюсь, она шутит!
Надеюсь, вы не собираетесь "отменять" Джейн? Она забавная!
Источник:
- "Мне нравится его сказочный мир": Моника Беллуччи подтвердила свои отношения с Тимом Бёртоном
- "Не Троянова, а троянский конь!": актриса сериала "Ольга" назвала россиян тупыми, нищими и пьющими
- Рената Литвинова зазывает зрителей на свои спектакли, оголяя грудь
- Виктория Боня уехала отдыхать с "папиком", который оказался женат
- Актриса Ольга Шувалова пыталась покончить с собой
4х15 не предлагать.
А по факту просто старая морщинистая бабка
Найдет себе негрилу, будет миллионер из трущоб.