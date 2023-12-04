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"Не люблю стариков!": 85-летняя актриса Джейн Фонда готова заводить отношения только с 20-летними парнями

"Не люблю стариков!": 85-летняя актриса Джейн Фонда готова заводить отношения только с 20-летними парнями

Автор:
04 декабря 2023 17:45
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Джейн Фонда   актриса   интересное   молодой любовник   отношения   фото   шоу бизнес   
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По мнению голливудской актрисы, она вполне ещё может встретить свою любовь.

85-летняя Джейн Фонда посетила подкаст комика Хезер Макмэхан "Абсолютно нет", где рассказала, что хочет завести молодого любовника. Актриса допускает, что в своём возрасте ещё может встретить того самого и единственного. Правда, предпочтения Джейн многих удивили. Фонда заявила, что её избранник должен быть "ниже возрастного ценза употребления алкоголя". В Америке алкоголь продают с 21 года.

Мне стыдно это говорить, но, если бы я завела любовника, ему было бы 20 лет. Потому что я не люблю старую кожу. Духовно, ментально и психологически я намного моложе, — сказала Джейн.

Многие зрители шоу очень удивились заявлению актрисы. Её слова про молодого любовника породили кучу шуток:

Может быть её парень ещё не родился?

Она так уверенно говорит, что я ей верю. Скоро будет гулять со своим "малышом"!

Надеюсь, она шутит!

Надеюсь, вы не собираетесь "отменять" Джейн? Она забавная!


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Метки: Джейн Фонда   актриса   интересное   молодой любовник   отношения   фото   шоу бизнес   
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12  комментариев
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577
Алексей Бляйбтрой 2 часа назад
прохор шаляпин вышел из чата
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1k
Бывалый Полчаса назад
Меняю 60-летнюю бабу на 3 х 20. Можно 2х30, но без прицепа.
4х15 не предлагать.
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10k
Пётр 46 минут назад
И что с тобой делать 20летнему...!? Карандаш в стакане...
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1k
Яна Усачева 47 минут назад
Полдела сделано. Осталось только уговорить 20-летнего парня. Ну или обратиться в общество слепоглухонемых.
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12k
Григорий Бабкин 50 минут назад
Штукатурка кусками отваливается.
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129k
Leff 2 часа назад
Старики такого же мнения. Нахрена нужна эта старая кошелка.
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36k
АнтонПолднев 2 часа назад
Чем старше женщина, тем больше ей хочется молодых. Это чистая психология. Женщине хочется думать, что она по прежнему привлекательна, несмотря на возраст.
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16k
GROMOZEKA 2 часа назад
« Духовно, ментально и психологически я намного моложе»

А по факту просто старая морщинистая бабка
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
341774



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