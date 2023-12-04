"Не люблю стариков!": 85-летняя актриса Джейн Фонда готова заводить отношения только с 20-летними парнями

85-летняя Джейн Фонда посетила подкаст комика Хезер Макмэхан "Абсолютно нет", где рассказала, что хочет завести молодого любовника. Актриса допускает, что в своём возрасте ещё может встретить того самого и единственного. Правда, предпочтения Джейн многих удивили. Фонда заявила, что её избранник должен быть "ниже возрастного ценза употребления алкоголя". В Америке алкоголь продают с 21 года.

Мне стыдно это говорить, но, если бы я завела любовника, ему было бы 20 лет. Потому что я не люблю старую кожу. Духовно, ментально и психологически я намного моложе, — сказала Джейн.