Совсем беда: Бритни Спирс станцевала с кухонными ножами перед камерой

Подписчики уже привыкли к странным танцам Бритни Спирс. Она несколько лет публикует на личной странице ролики, на которых танцует разные танцы. Технически все танцы похожи, меняется только окружение.
Бритни Спирс сейчас находится в процессе развода с Сэмом Асгари, который уже забрал любимую собаку певицы и требует деньги за прошлые годы проживания с Бритни. Асгари обвинил свою жену в изменах, а поклонники певицы в отместку нашли его старые фотографии. Оказалось, он не всегда был красавчиком.
Но Бритни Спирс не унывает и публикует на своей странице свои странные танцы. Правда, на этот раз танец получился агрессивным. Бритни перед камерой танцевала с кухонными ножами.
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Подписчики гадают, какой смысл в этом танце. Может быть, Бритни таким образом пытается показать, что с ней связываться очень опасно! Может быть это посыл Асгари?
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А вот с головой...