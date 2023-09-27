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Совсем беда: Бритни Спирс станцевала с кухонными ножами перед камерой

Совсем беда: Бритни Спирс станцевала с кухонными ножами перед камерой

Автор:
27 сентября 2023 13:36
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: бритни спирс   знаменитости   интересное   крыша поехала   танец   фото   шоу бизнес   
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Подписчики уже привыкли к странным танцам Бритни Спирс. Она несколько лет публикует на личной странице ролики, на которых танцует разные танцы. Технически все танцы похожи, меняется только окружение.

Бритни Спирс сейчас находится в процессе развода с Сэмом Асгари, который уже забрал любимую собаку певицы и требует деньги за прошлые годы проживания с Бритни. Асгари обвинил свою жену в изменах, а поклонники певицы в отместку нашли его старые фотографии. Оказалось, он не всегда был красавчиком.

Но Бритни Спирс не унывает и публикует на своей странице свои странные танцы. Правда, на этот раз танец получился агрессивным. Бритни перед камерой танцевала с кухонными ножами.

Подписчики гадают, какой смысл в этом танце. Может быть, Бритни таким образом пытается показать, что с ней связываться очень опасно! Может быть это посыл Асгари?

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Метки: бритни спирс   знаменитости   интересное   крыша поехала   танец   фото   шоу бизнес   
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19  комментариев
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7k
Станислав Час назад
Ну хз, танец и танец, видно, что она улыбается. Таких роликов в тиктоке десять тыщ миллиардов и что? А да, это же Бритни Спирс блеа!!!
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60k
pynh 5 минут назад
У нас подобная мамзель на шпагат растягивается постоянно, а у этой такие причуды.
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10k
SuperTroll 10 минут назад
Она же вроде с бухашкой завязала?
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24
Dimonio 17 минут назад
Упорота
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1k
Дмитрий Полчаса назад
В 2002-2003 друг у меня ооочень тащился от нее....ну что сказать, на свои года она неплохо даже очень выглядит ....в дурь конечно ударилась....тааак а щас так модно, херь всякую снимать и выкладывать...вообщем хотел найти картинку с котом, что лай ставит...лень)
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3k
fkamash 36 минут назад
Она собак пугает просто. Не может отличить зеркало от реальности. А они за спиной были
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16k
banzai7 Час назад
Ну кукуха у неё точно съехала.
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11k
Б.Касторский Час назад
Сдаётся мне, что зря её отпустили из под опеки. Может не так всё просто с её психическим здоровьем.
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2k
Ал Час назад
Нормально станцевала кстати.
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86
Феличита Ал 39 минут назад
так нормально что чуть не блеванул
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17k
Алекс Час назад
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26k
Сталкер Час назад
С внешностью, несмотря ни на что, у тёти порядок.
А вот с головой...
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86
Феличита Сталкер 39 минут назад
на теплотрассе таких с такой внешностью...
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10k
Борис Карабанов Час назад
Собакены, по-моему, маленько офигели.
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86
Феличита Борис Карабанов 39 минут назад
ага, наверно побежали писять )
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16k
Majul Час назад
Чет бабенка совсем из ума похоже выжила. Лечить ее надо.
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56k
dima423 2 часа назад
Чето выражение лица какое то шизофреническое...)
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86
Феличита dima423 38 минут назад
не какое-то, а шизофреническое
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