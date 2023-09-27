Совсем беда: Бритни Спирс станцевала с кухонными ножами перед камерой

Бритни Спирс сейчас находится в процессе развода с Сэмом Асгари, который уже забрал любимую собаку певицы и требует деньги за прошлые годы проживания с Бритни. Асгари обвинил свою жену в изменах, а поклонники певицы в отместку нашли его старые фотографии. Оказалось, он не всегда был красавчиком.

Но Бритни Спирс не унывает и публикует на своей странице свои странные танцы. Правда, на этот раз танец получился агрессивным. Бритни перед камерой танцевала с кухонными ножами.