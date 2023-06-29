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"Бонизм" без "е": Лолита Милявская высмеяла Викторию Боню из-за её умозаключений

"Бонизм" без "е": Лолита Милявская высмеяла Викторию Боню из-за её умозаключений

Автор:
29 июня 2023 12:36
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Боня   Видео   Лолита Милявская   думание   интересное   мнение   ум   фото   
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Бывшая участница "Дом-2" Виктория Боня стабильно веселит своими высказываниями и умозаключениями. На этот раз бред Бони дошёл даже до Милявской, которая оказалась в шоке от философских изречений Виктории.

Не так давно Виктория Боня опубликовала новые свои умозаключения, касающиеся философии человеческой мысли. По мнению Бони, ум – это поток мысли, а мысль идет из прошлого, а прошлое – это воспоминание, воспоминание – оно мертво. И таким образом через тебя протекает смерть.

Что такое ум? Ум – это мысль, а мысль – это мера измерения. То есть ум всегда вмешивается, он всегда что-то сравнивает, одного с другим, вчера-сегодня и так далее. Получается, что мысль – это инструмент для измерения. И, когда мы смотрим на мир, мы его измеряем. На мир нужно смотреть, а не измерять его. Когда мы смотрим на дерево, то думаем, что оно зеленое, видим его форму, цвет, размер и так далее. Получается, что ум – это поток мысли, а мысль идет из прошлого, а прошлое – это воспоминание, воспоминание – оно мертво. И таким образом через тебя протекает смерть.

Ролик разлетелся по социальным сетям. Над ним посмеялась Лолита Милявская. Пока она слушала умозаключения Виктории, то делала удивлённое лицо.

Если у тебя деменция, значит ты живой. Правда, Вика?


Милявская даже дала название этому: "Бонизм" без "е".

Источник:

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Метки: Боня   Видео   Лолита Милявская   думание   интересное   мнение   ум   фото   
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21  комментарий
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3k
Диагноз 2 часа назад
Все, что я знаю о Боне, Милявской, а так же о всех остальных подобных им и Волочковых и Бузовых... Я знаю против своей воли.
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9k
МихА 3 минуты назад
Е-бо.ня совсем еабнулась
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16k
Голос Вселенной 5 минут назад
Неужели она не понимает, что над ней абсолютное большинство людей просто смеется?! Что это просто позор! А те, кто участвует в этих ее курсах или что она там ведет, занятия, - видимо, курят то же самое, что и она, либо что-то покрепче...
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14k
Artem Полчаса назад
Поток мысли шикарен. Выводы неожиданные.
На всякий случай, - "в своем сознании преисполнился"

Ссылка coub.com
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9
Eisbrecher 39 минут назад
А можно мне тоже такой травы?
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11k
Sapsan 42 минуты назад
Думаю она нарочно сказала, дабы поднять хайп вокруг своей персоны. На что только не пойдут эти губошлёпы рады хайпа. )
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7
Александр Вьюшков 46 минут назад
Когда я читаю Боню (против своей воли, как уже было сказано), то вижу не дерево, вижу бревно.
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9k
Борис Карабанов 47 минут назад
Большие задатки на платные многомиллионные тренинги.
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5k
alex Час назад
хватит постить этих [мат] дей
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1k
Kra Час назад
"С точки зрения банальной эрудиции", кАроЧ... она права!

"И СережА тожААааааа!"
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59k
Александр Час назад
Кто это? Что за персонажи? Гораздо правильнее их вовсе не замечать, что вникать в сущий бред их воспаленной психики.
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578
Николай Александрович Час назад
тот случай, когда лучше ртом сосать, чем говорить!
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14k
Shtoppi 2 часа назад
<<Ролик разлетелся по социальным сетям.>>
---------
мож стоит бредни подобных персонажей игнорить, а не распространять посредством соцсетей и пр.?
глядишь это дерьмо на убыль пойдет, если его не поощрять вниманием?
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10k
Том Сойер 2 часа назад
Боня - сестра Кличко, блин....
Ссылка youtu.be
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10k
Том Сойер 2 часа назад
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13k
Kostick 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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10k
Б.Касторский 2 часа назад
Я бы не трогал Боню и Лозу, люди живут на своей волне. Конечно они странные, но мы всегда славились снисходительным отношением к таким людям. Послушал, посмеялся и забыл.
*мысль пришла из прошлого, навестив будущее и не уверен, что появилась в настоящем.
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
335965



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