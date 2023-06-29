"Бонизм" без "е": Лолита Милявская высмеяла Викторию Боню из-за её умозаключений

Бывшая участница "Дом-2" Виктория Боня стабильно веселит своими высказываниями и умозаключениями. На этот раз бред Бони дошёл даже до Милявской, которая оказалась в шоке от философских изречений Виктории.
Не так давно Виктория Боня опубликовала новые свои умозаключения, касающиеся философии человеческой мысли. По мнению Бони, ум – это поток мысли, а мысль идет из прошлого, а прошлое – это воспоминание, воспоминание – оно мертво. И таким образом через тебя протекает смерть.
Что такое ум? Ум – это мысль, а мысль – это мера измерения. То есть ум всегда вмешивается, он всегда что-то сравнивает, одного с другим, вчера-сегодня и так далее. Получается, что мысль – это инструмент для измерения. И, когда мы смотрим на мир, мы его измеряем. На мир нужно смотреть, а не измерять его. Когда мы смотрим на дерево, то думаем, что оно зеленое, видим его форму, цвет, размер и так далее. Получается, что ум – это поток мысли, а мысль идет из прошлого, а прошлое – это воспоминание, воспоминание – оно мертво. И таким образом через тебя протекает смерть.
Ролик разлетелся по социальным сетям. Над ним посмеялась Лолита Милявская. Пока она слушала умозаключения Виктории, то делала удивлённое лицо.
Если у тебя деменция, значит ты живой. Правда, Вика?
Милявская даже дала название этому: "Бонизм" без "е".
Источник:
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На всякий случай, - "в своем сознании преисполнился"
"И СережА тожААааааа!"
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мож стоит бредни подобных персонажей игнорить, а не распространять посредством соцсетей и пр.?
глядишь это дерьмо на убыль пойдет, если его не поощрять вниманием?
*мысль пришла из прошлого, навестив будущее и не уверен, что появилась в настоящем.
(Не все из них реально такие в жизни, но чтоб люди от души смеялись, надо быть либо гениальным актёром, либо реальным дураком, чтоб не имея актёрского таланта выдать себя за дурака.)