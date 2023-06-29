"Бонизм" без "е": Лолита Милявская высмеяла Викторию Боню из-за её умозаключений

Не так давно Виктория Боня опубликовала новые свои умозаключения, касающиеся философии человеческой мысли. По мнению Бони, ум – это поток мысли, а мысль идет из прошлого, а прошлое – это воспоминание, воспоминание – оно мертво. И таким образом через тебя протекает смерть.

Что такое ум? Ум – это мысль, а мысль – это мера измерения. То есть ум всегда вмешивается, он всегда что-то сравнивает, одного с другим, вчера-сегодня и так далее. Получается, что мысль – это инструмент для измерения. И, когда мы смотрим на мир, мы его измеряем. На мир нужно смотреть, а не измерять его. Когда мы смотрим на дерево, то думаем, что оно зеленое, видим его форму, цвет, размер и так далее. Получается, что ум – это поток мысли, а мысль идет из прошлого, а прошлое – это воспоминание, воспоминание – оно мертво. И таким образом через тебя протекает смерть.