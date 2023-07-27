В Крыму оказывают забавную услугу: массаж прямо в море

На курортах России есть множество странных услуг. Теперь к ним можно добавить ещё одну — массаж в море, в прямом смысле. Отдыхающие засняли на видео, как мужчине делали массаж, пока он покачивался на волнах. Массажный стол поставили на саб-борд и отправились в плавание.