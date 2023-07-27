FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 7487 постов • 1012 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Жить в России
В Крыму оказывают забавную услугу: массаж прямо в море

В Крыму оказывают забавную услугу: массаж прямо в море

Автор:
27 июля 2023 13:46
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Крым   Юмор   интересное   массаж   сервис   фото   
1081
1
1

Гости Севастополя сняли на видео, как массажист доставляет удовольствие клиенту прямо в море.

На курортах России есть множество странных услуг. Теперь к ним можно добавить ещё одну — массаж в море, в прямом смысле. Отдыхающие засняли на видео, как мужчине делали массаж, пока он покачивался на волнах. Массажный стол поставили на саб-борд и отправились в плавание.

Надёжность конструкции вызывает опасения. Хорошо, что приземление ждёт мягкое!

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Видео   Крым   Юмор   интересное   массаж   сервис   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Darki 2 часа назад
Даже смуглого наняли грести
Всё по традициям
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
8k
Роман 5 минут назад
Не хватает еще пусков калибров на фоне для полноты картины
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
49k
turyst 14 минут назад
А потом, когда клиент полностью расслабиться, его скидывают в море.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
poбт 18 минут назад
друг кино видел где потом массажисту массаж делают
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Бритва 57 минут назад
а массажистки у них есть?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Сергей 58 минут назад
Надо сгонять, воспользоваться услугой
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
MPEG-8 2 часа назад
За деньги они и биотуалет туда прикрутят.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
WhiteRat

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

71369



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах
Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах
В Ленобласти мотоциклистка погибла по вине пожилого водителя на "Мерседесе"
В Ленобласти мотоциклистка погибла по вине пожилого водителя на "Мерседесе"
Набирающие популярность в сообществах
Грозный кролик запугал жителей американского города
Грозный кролик запугал жителей американского города
Рыбы-птицееды
Рыбы-птицееды
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Для ленивых

Лучшие демотиваторы
Коза при бабках

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#люди#США#Автовсячина#авто аварии#забавно#Китай#истории#факты
#животные#автомир#интересное#ДТП#Прикол#Юмор#Россия#Москва#милота#шоу бизнес
#машина#в мире#интересно#кино#аварии#история#фильм#знаменитости#СССР#подборка
Турист случайно снял удар молнии в вершину горы Турист случайно снял удар молнии в вершину горы В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь

На что жалуетесь?

Вернуться