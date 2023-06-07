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В Подмосковье спасли упавшую в колодец собаку

В Подмосковье спасли упавшую в колодец собаку

Автор:
07 июня 2023 12:10
Сообщество : Животные
Метки: видео   добро   колодец   милота   поступок   собака   спасение   фото   
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Используя снаряжение, специалисты спустились ко дну колодца. «Животное находилось полностью в глиняной каше и только часть мордочки торчала на поверхности», — рассказали спасатели.

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Метки: видео   добро   колодец   милота   поступок   собака   спасение   фото   
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4  комментария
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125
Катюшка Полчаса назад
Молодцы спасатели!
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29k
Григорий 16 минут назад
Это Борис Джонсон спас?
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−18
Misha 51 минуту назад
Пусть едут в Херсон и спасают людей которые тонут в результате взорванной плотины ГЭС вооружёнными силами РФ.
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9k
Борис Карабанов Час назад
- Я не нарочно. Я больше не буду....
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