В Подмосковье спасли упавшую в колодец собаку

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Используя снаряжение, специалисты спустились ко дну колодца. «Животное находилось полностью в глиняной каше и только часть мордочки торчала на поверхности», — рассказали спасатели.
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