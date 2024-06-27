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Школьница провалилась в открытый канализационный колодец

Школьница провалилась в открытый канализационный колодец

Автор:
27 июня 2024 07:10
Метки: Видео   Китай   Спасение   колодец   повезло   школьница   
1371
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1

Жительница китайского города Чунцин не смотрела под ноги во время прогулки. Она не заметила открытый канализационный колодец и провалилась в него.

Незадачливой юной путешественнице повезло. Спустя некоторое время случайные прохожие, услышав крики, пришли к ней на помощь и помогли выбраться из колодца.

Судя по кадрам записи, девочка не получила серьёзных травм и самостоятельно покинула опасное место. Колодец закрыли люком.

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Метки: Видео   Китай   Спасение   колодец   повезло   школьница   
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10  комментариев
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1k
Gromkhard 2 часа назад
Я так малым влетел в люк. Правда, шел к нему спиной, точнее - бежал. Но упав, повис на руках. Лет 5-6 было. Оцарапался немного, но страху натерпелся)))
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65k
Олег 23 минуты назад
идеально вошла! Ни руки выставить, ни группироваться...
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153k
parallax 48 минут назад
Раз есть камера и запись, значит можно выяснить кто открыл люк и оставил его открытым.
За такое расгильдяйство надо строго наказывать.
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8k
Евгений Д 56 минут назад
содержимое сумочки отвлекло от дороги
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25k
MrGod 59 минут назад
Легко отделалась, могла бы челюсть выплюнуть от такого падения.
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Себастьян Перейра
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