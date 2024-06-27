Школьница провалилась в открытый канализационный колодец

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Жительница китайского города Чунцин не смотрела под ноги во время прогулки. Она не заметила открытый канализационный колодец и провалилась в него.
Незадачливой юной путешественнице повезло. Спустя некоторое время случайные прохожие, услышав крики, пришли к ней на помощь и помогли выбраться из колодца.
Судя по кадрам записи, девочка не получила серьёзных травм и самостоятельно покинула опасное место. Колодец закрыли люком.
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За такое расгильдяйство надо строго наказывать.