Школьница провалилась в открытый канализационный колодец

Незадачливой юной путешественнице повезло. Спустя некоторое время случайные прохожие, услышав крики, пришли к ней на помощь и помогли выбраться из колодца.

Судя по кадрам записи, девочка не получила серьёзных травм и самостоятельно покинула опасное место. Колодец закрыли люком.