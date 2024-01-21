Прохожие спасли собаку, вмерзшую в сугроб

Животное нашли на трассе в Нижневартовске. Скорее всего, пса сбили и оставили умирать в снегу, несмотря на ошейник и поводок. Но сердобольные люди аккуратно вытащили хвостатого из снега и лап смерти.
Неравнодушные жители не дали замерзнуть животному. Его откопали и отвезли в ветеринарную клинику города Мегион. Ветеринары предположили, что у пса серьезная травма позвоночника.
Сейчас питомец уже отогрелся и начал самостоятельно есть. По одной из версий, собаку сбили на трассе и бросили на обочине.
После того, как животное вылечат, его могут передать местной зоозащитной организации. Также известно, что у собаки был ошейник, поэтому параллельно идут поиски его хозяина. Если он не найдется, животному будут искать новый дом.
Источник:
- Собака попросила помощи у людей, чтобы они помогли её собрату выбраться из западни
- В Подмосковье спасли упавшую в колодец собаку
- Настоящие друзья человека!
- Спасение телёнка из грязевого плена
- Парень успел поймать выпавшую из окна собаку