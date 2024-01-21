Прохожие спасли собаку, вмерзшую в сугроб

Неравнодушные жители не дали замерзнуть животному. Его откопали и отвезли в ветеринарную клинику города Мегион. Ветеринары предположили, что у пса серьезная травма позвоночника.

Сейчас питомец уже отогрелся и начал самостоятельно есть. По одной из версий, собаку сбили на трассе и бросили на обочине.

После того, как животное вылечат, его могут передать местной зоозащитной организации. Также известно, что у собаки был ошейник, поэтому параллельно идут поиски его хозяина. Если он не найдется, животному будут искать новый дом.