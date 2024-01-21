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Прохожие спасли собаку, вмерзшую в сугроб

Прохожие спасли собаку, вмерзшую в сугроб

Автор:
21 января 2024 10:34
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Спасение   добро   помощь   поступок   собака   сугроб   
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Животное нашли на трассе в Нижневартовске. Скорее всего, пса сбили и оставили умирать в снегу, несмотря на ошейник и поводок. Но сердобольные люди аккуратно вытащили хвостатого из снега и лап смерти.

Неравнодушные жители не дали замерзнуть животному. Его откопали и отвезли в ветеринарную клинику города Мегион. Ветеринары предположили, что у пса серьезная травма позвоночника.


Сейчас питомец уже отогрелся и начал самостоятельно есть. По одной из версий, собаку сбили на трассе и бросили на обочине.


После того, как животное вылечат, его могут передать местной зоозащитной организации. Также известно, что у собаки был ошейник, поэтому параллельно идут поиски его хозяина. Если он не найдется, животному будут искать новый дом.


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Метки: Видео   Спасение   добро   помощь   поступок   собака   сугроб   
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