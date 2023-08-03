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Дуэйн «Скала» Джонсон подарил бойцу UFC дом, когда узнал, что тот живет в зале

Дуэйн «Скала» Джонсон подарил бойцу UFC дом, когда узнал, что тот живет в зале

Автор:
03 августа 2023 10:26
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   Дуэйн Скала Джонсон   актер   боец   добро   дом   милота   поступок   
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Парня зовут Темба Горимбо, он из Зимбабве. И не так давно спортсмен перебрался в США

Темба получил от UFC предложение, но проиграл в первом же поединке. С тех пор у него были огромные проблемы с финансами

От бойца отвернулись все, даже родной брат. В итоге ему пришлось искать себе жилье. Горимбо наткнулся на зал MMA Masters

Там он и освоился. Зимбабвиец усердно тренировался, чтобы выиграть следующий бой и заработать денег. Получилось – в мае Темба победил японца Такеши Сато

После поединка спортсмен продал свое снаряжение на $7 тысяч. Всю сумму он потратил на втулочный насос для воды, который установил в родной деревне в Зимбабве

А совсем недавно парня заметил Дуэйн Джонсон и решил ему помочь. Скала купил для Горимбо дом в Майами и сделал небольшой сюрприз

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Метки: Видео   Дуэйн Скала Джонсон   актер   боец   добро   дом   милота   поступок   
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2  комментария
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7k
Станислав 43 минуты назад
Хорошая новость! Скала молодчик и бойцу уважение за то, что не забыл о своей деревне и помогает им последними деньгами.
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19k
сеньор Леонсио 42 минуты назад
Какой же Дуэйн «Скала» Джонсон офигенный! Сейчас посмотрю какой у него последний фильм выходит, и обязательно посмотрю!
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