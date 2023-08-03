Дуэйн «Скала» Джонсон подарил бойцу UFC дом, когда узнал, что тот живет в зале

Темба получил от UFC предложение, но проиграл в первом же поединке. С тех пор у него были огромные проблемы с финансами



От бойца отвернулись все, даже родной брат. В итоге ему пришлось искать себе жилье. Горимбо наткнулся на зал MMA Masters



Там он и освоился. Зимбабвиец усердно тренировался, чтобы выиграть следующий бой и заработать денег. Получилось – в мае Темба победил японца Такеши Сато



После поединка спортсмен продал свое снаряжение на $7 тысяч. Всю сумму он потратил на втулочный насос для воды, который установил в родной деревне в Зимбабве



А совсем недавно парня заметил Дуэйн Джонсон и решил ему помочь. Скала купил для Горимбо дом в Майами и сделал небольшой сюрприз