FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 14460 постов • 1683 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные
Мужчина спас жизнь тонущей коале

Мужчина спас жизнь тонущей коале

Автор:
03 августа 2023 09:34
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Спасение   добро   животные   коала   милота   поступок   
1445
1
1

Несколько мужчин, катавшихся на велосипедах, заметили измученную коалу, тонущую в реке. Они были обязаны остановиться, чтобы помочь животному!

Как только мужчины заметили животное, они сразу бросили свои велосипеды и немедленно приступили к действиям, чтобы вытащить коалу обратно на берег. Соображая на ходу, один из них принес ветку, за которую коала могла уцепиться.


Однако коала смогла продержаться на ней совсем недолго, так как была очень утомлена. Животное снова начало погружаться под воду, поэтому один велосипедист подошел к нему, чтобы схватить.


На видео слышно, как его друг предостерегает мужчину, так как у коал острые, как бритва, когти. Но молодой человек был полон решимости помочь бедному зверьку! 



Подойдя ближе к коале, мужчине удалось схватить животное за загривок и вытащить его на берег. Но коала по-прежнему не двигался. Животное было в ужасном состоянии — у него не только не было сил, но и оно было покрыто чесоткой. Именно поэтому мужчины сразу же связались с организацией Victoria Wildlife, чтобы профессионалы могли заняться здоровьем зверька. К счастью, благодаря их усилиям у коалы появился шанс вернуться в дикую природу.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Видео   Спасение   добро   животные   коала   милота   поступок   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
297
Чистый бес Час назад
Чем оно было покрыто?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
kaboza 10 минут назад
за дело доброе респект, но как-то в стиле нефликса))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Dabus 19 минут назад
Самое интересное, что если он вытащил животное там где нет растущих эвкалиптов, то зверушка опять таки оказалась бы обречённой. Коалы кроме как листьями эвкалиптов, более питаться ничем не способны ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
просто Дмитрий 41 минуту назад
есть на свете люди......
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Anarasius

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1159390



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов
В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 мая
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Намешалось
Намешалось
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Усилитель вкуса

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#машина#Прикол#фильм#подборка#собака#ДТП#сарказм#Жизнь
#люди#автомобили#интересно#кино#новости#интересное#полиция#авто аварии#США#дети
#животные#в мире#Юмор#Автовсячина#позитив#факты#аварии#Китай#Разное#Еда
Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых Турист случайно снял удар молнии в вершину горы Турист случайно снял удар молнии в вершину горы Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет

На что жалуетесь?

Вернуться