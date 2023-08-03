Мужчина спас жизнь тонущей коале

Как только мужчины заметили животное, они сразу бросили свои велосипеды и немедленно приступили к действиям, чтобы вытащить коалу обратно на берег. Соображая на ходу, один из них принес ветку, за которую коала могла уцепиться.

Однако коала смогла продержаться на ней совсем недолго, так как была очень утомлена. Животное снова начало погружаться под воду, поэтому один велосипедист подошел к нему, чтобы схватить.

На видео слышно, как его друг предостерегает мужчину, так как у коал острые, как бритва, когти. Но молодой человек был полон решимости помочь бедному зверьку!