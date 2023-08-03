Мужчина спас жизнь тонущей коале

Несколько мужчин, катавшихся на велосипедах, заметили измученную коалу, тонущую в реке. Они были обязаны остановиться, чтобы помочь животному!
Как только мужчины заметили животное, они сразу бросили свои велосипеды и немедленно приступили к действиям, чтобы вытащить коалу обратно на берег. Соображая на ходу, один из них принес ветку, за которую коала могла уцепиться.
Однако коала смогла продержаться на ней совсем недолго, так как была очень утомлена. Животное снова начало погружаться под воду, поэтому один велосипедист подошел к нему, чтобы схватить.
На видео слышно, как его друг предостерегает мужчину, так как у коал острые, как бритва, когти. Но молодой человек был полон решимости помочь бедному зверьку!
Источник:
Подойдя ближе к коале, мужчине удалось схватить животное за загривок и вытащить его на берег. Но коала по-прежнему не двигался. Животное было в ужасном состоянии — у него не только не было сил, но и оно было покрыто чесоткой. Именно поэтому мужчины сразу же связались с организацией Victoria Wildlife, чтобы профессионалы могли заняться здоровьем зверька. К счастью, благодаря их усилиям у коалы появился шанс вернуться в дикую природу.
Источник:
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
- Турист случайно снял удар молнии в вершину горы