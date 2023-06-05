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Водитель грузовика пытается избавиться от вспыхнувшего пенопласта

Водитель грузовика пытается избавиться от вспыхнувшего пенопласта

Автор:
05 июня 2023 10:41
Метки: Китай   в мире   видео   груз   пенопласт   рабочий   
3063
1
1

Водитель грузовика увидел загоревшийся в его кузове пенопласт. Вместе с рабочими он попытался избавиться от горящих плит и не допустить дальнейшего распространение огня.

Мужчина был проворен, однако огонь оказался быстрее.

Источник:

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Метки: Китай   в мире   видео   груз   пенопласт   рабочий   
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28  комментариев
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33k
Dobry vojak Svejk 2 часа назад
Как он сверху пыхнул-то? Провода закоротил или окурок кто подкинул с балкона?
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4k
solovei7 Минуту назад
А че пожарные мимо проехали?))
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−3
Нежмисто Живисто 49 минут назад
Надо было хотя бы машинку спасти, отцепиться от прицепа. А так и груз сгорел и машина минус. Попадос.
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120k
dotcomma 49 минут назад
Машину спас в конечном итоге? Видео закончилось на самом интересном
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310k
Adat 58 минут назад
В самом начале когда только разгоралось, огнетушитель мне кажется решил бы проблему.
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14
serjiodementini Час назад
Умело брошенный окурок может стать причиной пожара)
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3k
Alexander Parshuto Час назад
Видео для тех, кто дома пенопластом утепляет...
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3k
vfrcbvec Час назад
Дебил надо нетронутый спасать скидывать было и подальше а не уже горящий
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6k
Vladimir Час назад
Почти поверил, что у водителя все получится. Если бы начал тушить на пять минут раньше. А вообще горящий пенопласт - страшная вещь, особенно его дым.
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98
hasek39 Vladimir Час назад
фосген при горений выделяется + липнет как напалм
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1k
Uganda 2 часа назад
горящий пенопласт очень опасная штука, у меня рубцы на руке из-за шалостей в юности.
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3k
Сергей 2 часа назад
Ещё и веник сжёг.
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7k
klop 2 часа назад
Был бы просто пенопласт, без плёнки упаковочной так не разгорелось пламя.
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