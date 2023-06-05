Водитель грузовика пытается избавиться от вспыхнувшего пенопласта

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Водитель грузовика увидел загоревшийся в его кузове пенопласт. Вместе с рабочими он попытался избавиться от горящих плит и не допустить дальнейшего распространение огня.
Мужчина был проворен, однако огонь оказался быстрее.
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Что касаемо возгорания - очевидный поджог. Кто-то что-то (от окурка до химии) забросил сверху. По техническим причинам машины горят снизу. Правда, есть еще один вариант - если при затягивании груза ремнями ремень резко затянули - тогда трение о пенопласт шершавого синтетического ремня может вызвать резкое нагревание пенопласта. Вот только не уверен, что этого нагрева хватит для воспламенения. Скорее бы пенопласт плавился, чем горел. Так что вариант поджога более реален.
Я думал, что за веник )))