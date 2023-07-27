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Вновь гениальное из Китая: автомат для сдачи макулатуры, который платит деньги

Вновь гениальное из Китая: автомат для сдачи макулатуры, который платит деньги

Автор:
27 июля 2023 08:40
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Автомат   Видео   Китай   в мире   все для людей   макулатуры   
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За один килограмм макулатуры жители Китая могут получить 1,2 юаня (15 рублей)

Деньги приходят сразу же на электронный кошелёк.

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Метки: Автомат   Видео   Китай   в мире   все для людей   макулатуры   
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3  комментария
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71k
Татьяна Юсова Полчаса назад
Если бы у нас были подобные автоматы по приёму пластика, было бы полезнее, чем решётчатые ящики на мусорках.
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16k
Голос Вселенной 4 минуты назад
Дворникам в нашем ЖК были бы полезны... Целыми днями собирают картон по всему району из-за мизерных зп.
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6k
V2.Smirnov Полчаса назад
Вспомнил детство пионерское, школу, сдачу макулатуры, соревнования и срезанные баллы за грязь и воду. Проще говоря: как быстро оно загнется, если туда запихнуть мокрый картон?
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