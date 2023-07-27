Вновь гениальное из Китая: автомат для сдачи макулатуры, который платит деньги

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За один килограмм макулатуры жители Китая могут получить 1,2 юаня (15 рублей)
Деньги приходят сразу же на электронный кошелёк.
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Метки: Автомат Видео Китай в мире все для людей макулатуры
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