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Собаки-роботы частично заменили волонтеров на Азиатских играх в Китае

Собаки-роботы частично заменили волонтеров на Азиатских играх в Китае

Автор:
07 октября 2023 11:01
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   Киберпитомцы   Китай   Спорт   в мире   волонтеры   робот собака   роботы   
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Киберпитомцы подают спортсменам снаряды на соревнованиях по метанию диска, перебегая из одного угла поля к другому.

Они экономят силы судей — раньше на соревнованиях за день они проходили до 20 км.


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Метки: Видео   Киберпитомцы   Китай   Спорт   в мире   волонтеры   робот собака   роботы   
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1  комментарий
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turyst 4 минуты назад
Дешевле тележку с моторчиком на радиоуправлении.
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