Собаки-роботы частично заменили волонтеров на Азиатских играх в Китае

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Киберпитомцы подают спортсменам снаряды на соревнованиях по метанию диска, перебегая из одного угла поля к другому.
Они экономят силы судей — раньше на соревнованиях за день они проходили до 20 км.
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