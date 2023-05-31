Беззаботная жизнь бездомных в Портленде

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Женщина из американского города Портленд рассказала, каково быть бездомным в этом месте. Ни забот, ни хлопот...
Отвечая на вопрос журналиста, женщина поведала, как проходят будни местных бомжей.
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хочу палатку и Портленд!
слава Америце! накурке слава!
Мне тридцать
"Piece of cake" крайне устойчивое выражение и переводить его дословно такое себе ))
"Когда воротимся мы в Портленд,
Нас примет Родина в объятья,
Да только в Портленд воротиться
Не дай нам Боже никогда."