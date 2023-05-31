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Беззаботная жизнь бездомных в Портленде

Беззаботная жизнь бездомных в Портленде

Автор:
31 мая 2023 11:04
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Жизнь   США   бездомный   бомж   видео   люди   
1148
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Женщина из американского города Портленд рассказала, каково быть бездомным в этом месте. Ни забот, ни хлопот...

Отвечая на вопрос журналиста, женщина поведала, как проходят будни местных бомжей.

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Метки: Жизнь   США   бездомный   бомж   видео   люди   
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11  комментариев
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3k
poбт 52 минуты назад
не хочу кружевные трусики и ЕС!
хочу палатку и Портленд!
слава Америце! накурке слава!
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2k
Руслан 17 минут назад
Вы неплохо выглядите для своих 50 лет!
Мне тридцать
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7k
sedoisever Полчаса назад
Эх, а была же в мире страна, где за тунеядство статья была...
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5k
Александр Полчаса назад
Бесполезный биомусор, сидящий, по-сути, на шее простых работяг, платящих налоги.
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30k
Владимир 36 минут назад
Ну по её роже видно, как там хорошо.
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15k
Majul 38 минут назад
Переводили гугл переводчиком?
"Piece of cake" крайне устойчивое выражение и переводить его дословно такое себе ))
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111
Алексей Бляйбтрой 41 минуту назад
пожру борща посплю(с)
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9k
Борис Карабанов 49 минут назад
..............................................
"Когда воротимся мы в Портленд,
Нас примет Родина в объятья,
Да только в Портленд воротиться
Не дай нам Боже никогда."
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53k
dima423 58 минут назад
Это не Портленд это Зомбиленд)
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