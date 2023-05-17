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В Тамбове неизвестные среди ночи украли из ТЦ целый банкомат с 5 миллионами

В Тамбове неизвестные среди ночи украли из ТЦ целый банкомат с 5 миллионами

Автор:
17 мая 2023 12:15
Метки: банкомат   ограбление   тамбов   
1596
1
1
После этого его нашли в лесу под городом — но уже без денег. Охранник ТЦ всё ограбление крепко спал и ничего не заметил.

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Метки: банкомат   ограбление   тамбов   
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8  комментариев
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681
Сергей Добров 3 часа назад
А охранник видимо получил премию, но не от работодателя
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2
Пол Венко 18 минут назад
Камеры нужны с детектором движения, чтоб будили
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74k
Viktor 39 минут назад
Покуда живы жадины (на камеры и охрану) вокруг, удачу мы не выпустим из рук!

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665
Вася Час назад
Ну, экономия. По ТК охраннику при суточном дежурстве положено 4 часа непрерывного сна. На камерах тоже наэкономили. В норме - один за монитором, второй отдыхает, потом поменялись.
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10k
Hunson Abadeer 2 часа назад
красавцы!!
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12k
Shtoppi 2 часа назад
<<Охранник ТЦ всё ограбление крепко спал и ничего не заметил.>>
-------------
это так теперь сообщничество называется?
P.S. мне вот интересно, мусора эту лажу купились?
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10k
ScorpionDS 2 часа назад
В банкомате также не было сигнализации?
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9k
sos1960sos 3 часа назад
Крепкий и продолжительный сон очень полезен для поддержания хорошего здоровья охранника...
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