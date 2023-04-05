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В Нижегородской области мужчина ограбил магазин и выбросил деньги, чтобы попасть в тюрьму

В Нижегородской области мужчина ограбил магазин и выбросил деньги, чтобы попасть в тюрьму

Автор:
05 апреля 2023 09:10
Сообщество : Криминал
Метки: Нижегородская область   видео   магазин   ограбление   полиция   тюрьма   
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Грабитель украл 41 тысячу рублей, но никуда не ушёл, чтобы дождаться приезда полиции.

1 апреля в посёлке Бутурлино под Нижним Новгородом было совершено странное ограбление. Мужчина зашёл в алкомаркет и, угрожая продавцу ножом, обчистил кассу магазина. В тот момент в заведении находились и другие покупатели и сотрудники лавки, однако никто не стал перечить злоумышленнику.


После того как тот с 41 тысячей в руках покинул магазин, вызвали полицию. Каково же было изумление стражей порядка, когда они увидели, что преступник и не думал скрываться, а мирно дожидался задержания на улице. Деньги он выбросил, и их после пришлось собирать полицейским.


При задержании налётчик сопротивления не оказывал, а при общении с полицейскими пояснил, что совершил ограбление, т.к. хотел попасть в тюрьму. Похоже, желание нападавшего сбудется, т.к. его действия квалифицировали по статье «Разбой». Возбуждено уголовное дело. 31-летнему жителю Нижегородской области грозит до восьми лет лишения свободы.

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Метки: Нижегородская область   видео   магазин   ограбление   полиция   тюрьма   
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17  комментариев
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8k
RIZ deadening 2 часа назад
Хочет отсидеться в тюрьме, может он , по серьёзней совершил преступление.
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10k
Axel 11 минут назад
Ну почти классика: "Украл, выпил – в тюрьму"

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1k
Карл Колбасов 11 минут назад
Красавчик. Все правильно сделал. Никого не убил, не покалечил, ничего не разрушил. Была конкретная цель - он ее достиг. Молодец!!!
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211k
Игорь 57 минут назад
Может от жены с тёщей хочет отдохнуть?
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167k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
хотел в тюрьму..а отправят сюда скорей всего))
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167k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
нужно было оказать сопротивление..было бы две статьи)
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21k
Davy Jones Час назад
В армию не брали видимо, решил в Вагнера податься, патриот однако!
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1k
bigkoss 2 часа назад
" Фараон и хорал" по нижегородски?
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631
ruslan d 2 часа назад
Не сбудется его желание ... надо было говорить , что деньги хотел пропить ...
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