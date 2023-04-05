В Нижегородской области мужчина ограбил магазин и выбросил деньги, чтобы попасть в тюрьму

После того как тот с 41 тысячей в руках покинул магазин, вызвали полицию. Каково же было изумление стражей порядка, когда они увидели, что преступник и не думал скрываться, а мирно дожидался задержания на улице. Деньги он выбросил, и их после пришлось собирать полицейским.