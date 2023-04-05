В Нижегородской области мужчина ограбил магазин и выбросил деньги, чтобы попасть в тюрьму

Грабитель украл 41 тысячу рублей, но никуда не ушёл, чтобы дождаться приезда полиции.
1 апреля в посёлке Бутурлино под Нижним Новгородом было совершено странное ограбление. Мужчина зашёл в алкомаркет и, угрожая продавцу ножом, обчистил кассу магазина. В тот момент в заведении находились и другие покупатели и сотрудники лавки, однако никто не стал перечить злоумышленнику.
После того как тот с 41 тысячей в руках покинул магазин, вызвали полицию. Каково же было изумление стражей порядка, когда они увидели, что преступник и не думал скрываться, а мирно дожидался задержания на улице. Деньги он выбросил, и их после пришлось собирать полицейским.
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При задержании налётчик сопротивления не оказывал, а при общении с полицейскими пояснил, что совершил ограбление, т.к. хотел попасть в тюрьму. Похоже, желание нападавшего сбудется, т.к. его действия квалифицировали по статье «Разбой». Возбуждено уголовное дело. 31-летнему жителю Нижегородской области грозит до восьми лет лишения свободы.
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