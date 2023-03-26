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В Индии попугай стал свидетелем убийства и молчать не стал

В Индии попугай стал свидетелем убийства и молчать не стал

Автор:
26 марта 2023 11:05
Сообщество : Криминал
Метки: Индия   ограбление   племянник   попугай   свидетель   убийство   
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Грабитель продумал план до мелочей, но не учел одну пернатую деталь.

История, достойная экранизации в Болливуде, произошла в 2014 году. В городе Агра главный редактор местной газеты Виджай Шарма отправился на свадьбу в соседний город, супруга же осталась на хозяйстве. Злоумышленник решил воспользоваться моментом и ограбил дом Шармы, а его жену и собаку убил с особым цинизмом чем-то острым.


На теле женщины были обнаружены 14 ранений, на собаке - девять.


Пока полицейские безуспешно пытались выяснить, кто же совершил преступление, Виджай решил пойти по другому пути. Дело в том, что в семье много лет жил говорящий попугай Агли и он находился в доме во время убийства. После смерти женщины птица отказывалась от воды и еды и была очень подавлена.


Вот и решил мужик просто спросить попугая, кто убил его хозяйку. Он начал перечислять имена тех, кого подозревал в убийстве своей жены. Как только Виджай назвал имя своего племянника Ашу перед попугаем, попугай начал громко кричать и метаться в клетке, повторяя это имя.


Полиция задержала парня, который имел полный доступ в дом и прекрасно знал, где семья хранит свои сбережения. Ашу недолго продержался и вскоре сознался, что это он убил женщину и ограбил дом. Потребовалось 9 лет, чтобы суд вынес окончательный приговор убийце - пожизненное.




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Метки: Индия   ограбление   племянник   попугай   свидетель   убийство   
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3  комментария
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10k
ron Час назад
По результатам следствия попугай зачислен в штат полиции на должность старшего оперуполномоченного и в настоящее время успешно раскрыл 8 уголовных дел, из них - три так называемых "висяка", досрочно представлен к званию подполковника.
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Babangdida 20 минут назад
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Robin Hood 42 минуты назад
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