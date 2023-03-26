В Индии попугай стал свидетелем убийства и молчать не стал

История, достойная экранизации в Болливуде, произошла в 2014 году. В городе Агра главный редактор местной газеты Виджай Шарма отправился на свадьбу в соседний город, супруга же осталась на хозяйстве. Злоумышленник решил воспользоваться моментом и ограбил дом Шармы, а его жену и собаку убил с особым цинизмом чем-то острым.

На теле женщины были обнаружены 14 ранений, на собаке - девять.