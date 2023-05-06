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Незадачливые воры из Перу украли 200 кроссовок на сумму более $13 тысяч — и все на правую ногу

Незадачливые воры из Перу украли 200 кроссовок на сумму более $13 тысяч — и все на правую ногу

Автор:
06 мая 2023 22:34
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: воры   кроссовки   неудачники   обувь   ограбление   перу   правая нога   
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Ограбление века случилось в перуанском городе Уанкайо. Три человека ворвались в обувной магазин и унесли более 200 кроссовок, - сообщает издание New York Post. Но есть нюанс: так как это были стендовые образцы, все они были предназначены для правой ноги... Полиция уверена, что хотя ушлым жуликам удалось скрыться с места преступления, их поимка - это вопрос считанных дней.

На видео с камеры наблюдения запечатлено, как троица посреди ночи взламывает висячий замок, чтобы проникнуть внутрь.

Улов оказался таким большим, что для вывоза обуви нескольких известных брендов жуликам понадобился трицикл.

«Необычным в этом ограблении является то, что была украдена обувь только с правой ноги», — заявил местным СМИ начальник местной полиции Эдуан Диас. «С помощью видеозаписи и отпечатков пальцев мы сможем установить местонахождение этих людей», — отметил он.

Кстати, следователи, прибывшие на место преступления, были весьма озадачены и сообщили журналистам, что столкнулись с подобным преступлением впервые.

Владелец магазина оценил сумму ущерба более чем в 13 тысяч долларов.

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Метки: воры   кроссовки   неудачники   обувь   ограбление   перу   правая нога   
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Василич 58 минут назад
Раздать все инвалидам
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KE2646 Час назад
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9k
au3 Час назад
Была такая история:
Производили в Африке(?) в нескольких странах кроссовки, но крали нещадно. Позвали решателя проблем и стали производить на одном заводе только левые или правые.
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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