Незадачливые воры из Перу украли 200 кроссовок на сумму более $13 тысяч — и все на правую ногу

Ограбление века случилось в перуанском городе Уанкайо. Три человека ворвались в обувной магазин и унесли более 200 кроссовок, - сообщает издание New York Post. Но есть нюанс: так как это были стендовые образцы, все они были предназначены для правой ноги... Полиция уверена, что хотя ушлым жуликам удалось скрыться с места преступления, их поимка - это вопрос считанных дней.
На видео с камеры наблюдения запечатлено, как троица посреди ночи взламывает висячий замок, чтобы проникнуть внутрь.
Улов оказался таким большим, что для вывоза обуви нескольких известных брендов жуликам понадобился трицикл.
«Необычным в этом ограблении является то, что была украдена обувь только с правой ноги», — заявил местным СМИ начальник местной полиции Эдуан Диас. «С помощью видеозаписи и отпечатков пальцев мы сможем установить местонахождение этих людей», — отметил он.
Кстати, следователи, прибывшие на место преступления, были весьма озадачены и сообщили журналистам, что столкнулись с подобным преступлением впервые.
Владелец магазина оценил сумму ущерба более чем в 13 тысяч долларов.
Источник:
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Производили в Африке(?) в нескольких странах кроссовки, но крали нещадно. Позвали решателя проблем и стали производить на одном заводе только левые или правые.