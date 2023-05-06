Незадачливые воры из Перу украли 200 кроссовок на сумму более $13 тысяч — и все на правую ногу

Ограбление века случилось в перуанском городе Уанкайо. Три человека ворвались в обувной магазин и унесли более 200 кроссовок, - сообщает издание New York Post. Но есть нюанс: так как это были стендовые образцы, все они были предназначены для правой ноги... Полиция уверена, что хотя ушлым жуликам удалось скрыться с места преступления, их поимка - это вопрос считанных дней.