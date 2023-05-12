FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 7236 постов • 1007 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Жить в России
В Тюмени пьяный сотрудник МЧС кидался пиццей и плевался в лифте, за что и получил

В Тюмени пьяный сотрудник МЧС кидался пиццей и плевался в лифте, за что и получил

Автор:
12 мая 2023 18:00
Сообщество : Жить в России
Метки: МЧС   Тюмень   видео   пицца   скандал   сотрудник   увольнение   
1608
1
1

Никто не оценил его «веселья».

Сотрудник МЧС устроил «представление»: зашёл в лифт с пиццей в руках, швырнул пару кусков в стену, ещё и плюнул в камеру.

Зачем - неизвестно. Возможно, такие у него шутки. Но руководству они явно не понравились: сотрудника уволили.

Личность сотрудника установили, провели соответствующую проверку и приняли решение уволить его в связи с проступком, порочащем честь сотрудника федеральной противопожарной службы, — прокомментировали в пресс-службе МЧС по Тюменской области.

Позже удалось пообщаться и с нерадивым экс-сотрудником:

Если честно, дерьмовее в жизни я себя не чувствовал никогда. Вы видели, что я сделал. В один момент я по тупой синьке просто про**ал работу и своё будущее, скорее всего. (Устроился в МЧС) не так давно, после армии, но я думаю, что это дела не меняет. С решением я полностью согласен, они не могли по-другому поступить, на их месте я сделал бы, наверное, так же. Но я на своём месте, а не на их.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: МЧС   Тюмень   видео   пицца   скандал   сотрудник   увольнение   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
24  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Yus 59 минут назад
Что у подобных в голове? Черви? Тараканы? Как человеку может прийти в голову плевать в помещении, бросаться едой?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
614
Flint Минуту назад
Ссылка www.youtube.com
он из тех кто кровь проливал, за таких как мы...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
SuperTroll 5 минут назад
Тупые дауны оправдывают свои говнопоступки алкоголем. Так он ведь не причина. Он просто снимает тормоза, а дальше из тебя льется то говно, которое всегда с тобой.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Властелин 6 минут назад
Есть кто по синьки ведут себя очень плохо. И они это знают так что пить им нельзя ну или только привязанным к стулу.
Не понятно только зачем квадратики на лицах не на лицах.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Алексей 6 минут назад
Лифт-то помыл после себя?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Alex 7 минут назад
Свинья
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
46k
turyst 9 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Андрей 10 минут назад
мерзко.
он даже не животное.
он из разряда человекоподобных "дайте немножко власти"
по видео видно, что его спутнику вся эта дичь неприятна. НО! он не делает попыток урезонить придурка.. он вынужден общаться с этим ...... не могу подобрать слово.
неприятно (((
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🙌 12 минут назад
челу рядом , шоу понравилось, ржал как конь!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
RDen 19 минут назад
только вот его "раскаяния" нафиг никому не сдались....Опорочил честь службы!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
126
Евген 20 минут назад
Ладно, все ошибаются, бывает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Краюхин Тихон Полчаса назад
ну нормальный же чувак! что не так-то опять?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Максим Полчаса назад
Раньше армия делала из дол..ба нормального мужика,а сейчас по-ходу сержанты не справляются или надо вернуть два года просто.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
Кура́тор Полчаса назад
кто в курсе , почему видео мутное - страна должна знать своих "героев"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Shtoppi Полчаса назад
не умеешь пить - не пей.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
Алексей Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
57k
Опиум для народа Час назад
Таких увольнять только по статье. Бухаешь на работе? Пшел нах"й, бухай дома.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Алексей Час назад
похоже на сюжет нового фильма Тарантино, в кратком изложении...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

219258



Другие посты автора
Популярное в сообществах
25 ответов на вопрос «Что это за штука?»
25 ответов на вопрос «Что это за штука?»
Силовики задержали бородачей, разгромивших столичное кафе и избивших его сотрудников
Силовики задержали бородачей, разгромивших столичное кафе и избивших его сотрудников
Набирающие популярность в сообществах
О московском трамвае
О московском трамвае
Завтра состоится российская премьера гибридного Chery Tiggo 8 Pro e+
Завтра состоится российская премьера гибридного Chery Tiggo 8 Pro e+
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Не всегда стоит экономить

Лучшие демотиваторы
Биде с эффектом морской волны

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#машина#автомир#дтп#позитив#полиция#Реакция#люди#Вещи
#Юмор#история#автомобили#факты#авто аварии#США#СССР#кот#улыбнуло#знаменитости
#Прикол#интересное#интересно#аварии#в мире#подборка#удивительно#Еда#Музыка#интересные факты
Бабушка-скандалистка устроила своим соседям нескучную жизнь Бабушка-скандалистка устроила своим соседям нескучную жизнь Довела: мужчина распсиховался в пункте выдачи заказов Довела: мужчина распсиховался в пункте выдачи заказов Женская драка с неожиданным финалом Женская драка с неожиданным финалом Утренняя поездка двух неадекватов в тюменском лифте Утренняя поездка двух неадекватов в тюменском лифте Отсканируй, если сможешь: американская пиццерия провела забавную акцию Отсканируй, если сможешь: американская пиццерия провела забавную акцию

На что жалуетесь?

Вернуться