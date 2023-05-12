В Тюмени пьяный сотрудник МЧС кидался пиццей и плевался в лифте, за что и получил

Зачем - неизвестно. Возможно, такие у него шутки. Но руководству они явно не понравились: сотрудника уволили.

Личность сотрудника установили, провели соответствующую проверку и приняли решение уволить его в связи с проступком, порочащем честь сотрудника федеральной противопожарной службы, — прокомментировали в пресс-службе МЧС по Тюменской области.

Позже удалось пообщаться и с нерадивым экс-сотрудником: