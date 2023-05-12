В Тюмени пьяный сотрудник МЧС кидался пиццей и плевался в лифте, за что и получил

Никто не оценил его «веселья».
Сотрудник МЧС устроил «представление»: зашёл в лифт с пиццей в руках, швырнул пару кусков в стену, ещё и плюнул в камеру.
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Зачем - неизвестно. Возможно, такие у него шутки. Но руководству они явно не понравились: сотрудника уволили.
Личность сотрудника установили, провели соответствующую проверку и приняли решение уволить его в связи с проступком, порочащем честь сотрудника федеральной противопожарной службы, — прокомментировали в пресс-службе МЧС по Тюменской области.
Позже удалось пообщаться и с нерадивым экс-сотрудником:
Если честно, дерьмовее в жизни я себя не чувствовал никогда. Вы видели, что я сделал. В один момент я по тупой синьке просто про**ал работу и своё будущее, скорее всего. (Устроился в МЧС) не так давно, после армии, но я думаю, что это дела не меняет. С решением я полностью согласен, они не могли по-другому поступить, на их месте я сделал бы, наверное, так же. Но я на своём месте, а не на их.
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Не понятно только зачем квадратики на лицах не на лицах.
он даже не животное.
он из разряда человекоподобных "дайте немножко власти"
по видео видно, что его спутнику вся эта дичь неприятна. НО! он не делает попыток урезонить придурка.. он вынужден общаться с этим ...... не могу подобрать слово.
неприятно (((