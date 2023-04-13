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Всегда улыбчивый и вежливый персонал

Всегда улыбчивый и вежливый персонал

Автор:
13 апреля 2023 09:20
Сообщество : Юмор
Метки: вежливость   видео   клиент   кофейня   посетитель   работник   сотрудник   
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Сотрудник кофейни поставил на место слишком нетерпеливую посетительницу. При этом парень пытался до последнего быть вежливым.

Качественное обслуживание и индивидуальный подход к каждому клиенту.

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Метки: вежливость   видео   клиент   кофейня   посетитель   работник   сотрудник   
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11  комментариев
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8k
Том Сойер 2 часа назад
Нормально так сказал, по ниггерски...
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Дмитрий Базурин Полчаса назад
В России такое обслуживание это норма!
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1k
raael13 59 минут назад
Забыл добавить "Доброго дня мэм!"
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73
Алексей raael13 20 минут назад
сейчас опасно говорить МЭМ вдруг это [мат] СЭР
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53k
dima423 2 часа назад
че за бред...всмысле нетерпеливую? она видит что ей делают не так как она заказывала, и сказала об этом ему... этот мудак должен был сказать "спасибо что подсказали" а не выепываться...
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74k
Viktor 2 часа назад
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24k
Тигран Саркисян 2 часа назад
Ну всё правильно , нехай лезть , у мадам аж затроило))) сенькью )
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Дмитрий

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