Всегда улыбчивый и вежливый персонал

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Сотрудник кофейни поставил на место слишком нетерпеливую посетительницу. При этом парень пытался до последнего быть вежливым.
Качественное обслуживание и индивидуальный подход к каждому клиенту.
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