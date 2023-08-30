"Уральские авиалинии" отстранили от работы самого вредного сотрудника

Известно, что Латыпов пользуясь служебным положением, требовал с пассажиров деньги, даже если их ручная кладь помещалась в калибратор. Если они отказывались платить, то он попросту не пускал их в самолёт. Впрочем, некоторые пострадавшие от мужчины с синдромом вахтёра говорят, что тот мог не допустить на борт просто потому, что ему не понравился тон или лицо пассажира. В итоге пассажиры объединились в группу, им удалось создать резонанс и обратить внимание проверяющих органов к проблеме. С чем их и поздравляем. Что касается Латыпова, то он своё отлетал — против него будут свидетельствовать десятки людей, которых он когда-то кошмарил.