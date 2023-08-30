"Уральские авиалинии" отстранили от работы самого вредного сотрудника

За два года он успел стать для пассажиров кошмаром, нарушив права десятков (если не сотен) людей.
Скандально известного сотрудника "Уральских авиалиний" Ильдара Латыпова, который работал в аэропорту "Домодедово" и изгалялся над пассажирами, наконец-то отстранили от работы. Более того, Генпрокуратура проверит действия мужчины на предмет нарушения прав пассажиров.
В ходе проверки будет дана оценка действиям авиакомпании, организации-агента и ее сотрудников, в том числе избирательному подходу к проверке габаритов ручной клади и вещей, находящихся при пассажирах, требованиям федеральных авиационных правил, полноты информирования потребителей, законности взимания дополнительной платы, расторжения договоров перевозки по инициативе агента и по другим вопросам
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Известно, что Латыпов пользуясь служебным положением, требовал с пассажиров деньги, даже если их ручная кладь помещалась в калибратор. Если они отказывались платить, то он попросту не пускал их в самолёт. Впрочем, некоторые пострадавшие от мужчины с синдромом вахтёра говорят, что тот мог не допустить на борт просто потому, что ему не понравился тон или лицо пассажира. В итоге пассажиры объединились в группу, им удалось создать резонанс и обратить внимание проверяющих органов к проблеме. С чем их и поздравляем. Что касается Латыпова, то он своё отлетал — против него будут свидетельствовать десятки людей, которых он когда-то кошмарил.
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Теперь чудик пойдет работать охранником в супермаркет, но с таким характером не на долго.