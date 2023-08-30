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"Уральские авиалинии" отстранили от работы самого вредного сотрудника

"Уральские авиалинии" отстранили от работы самого вредного сотрудника

Автор:
30 августа 2023 19:29
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   генпрокуратура   домодедово   издевательства   пассажиры   проверка   сотрудник   увольнение   
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За два года он успел стать для пассажиров кошмаром, нарушив права десятков (если не сотен) людей.

Скандально известного сотрудника "Уральских авиалиний" Ильдара Латыпова, который работал в аэропорту "Домодедово" и изгалялся над пассажирами, наконец-то отстранили от работы. Более того, Генпрокуратура проверит действия мужчины на предмет нарушения прав пассажиров.

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В ходе проверки будет дана оценка действиям авиакомпании, организации-агента и ее сотрудников, в том числе избирательному подходу к проверке габаритов ручной клади и вещей, находящихся при пассажирах, требованиям федеральных авиационных правил, полноты информирования потребителей, законности взимания дополнительной платы, расторжения договоров перевозки по инициативе агента и по другим вопросам

Известно, что Латыпов пользуясь служебным положением, требовал с пассажиров деньги, даже если их ручная кладь помещалась в калибратор. Если они отказывались платить, то он попросту не пускал их в самолёт. Впрочем, некоторые пострадавшие от мужчины с синдромом вахтёра говорят, что тот мог не допустить на борт просто потому, что ему не понравился тон или лицо пассажира. В итоге пассажиры объединились в группу, им удалось создать резонанс и обратить внимание проверяющих органов к проблеме. С чем их и поздравляем. Что касается Латыпова, то он своё отлетал — против него будут свидетельствовать десятки людей, которых он когда-то кошмарил.

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Метки: Видео   генпрокуратура   домодедово   издевательства   пассажиры   проверка   сотрудник   увольнение   
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17  комментариев
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11k
Владимир 40 минут назад
Я вот одного не понимаю, почему ему никто еблет за такие выкрутасы не расколотил? После работы например.
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11k
ScorpionDS Минуту назад
Странно, что этого вахтера так долго держали, должны были уволить после появления регулярных жалоб.

Теперь чудик пойдет работать охранником в супермаркет, но с таким характером не на долго.
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332
Алексей Бляйбтрой 3 минуты назад
он не вредный, он п.д.р.с
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17k
Shtoppi 6 минут назад
старый, добрый синдром вахтера. вот что бывает, когда мелкий, гнусный чмошник, хоть до не большой, но власти дорывается.
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876
Звёздный князь 9 минут назад
Да уж. Чудила явно заслужил то, как поётся в одной песне: "Если к сердцу дверь закрыта, нужно в печень постучаться".
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390k
Алексей 11 минут назад
а никто не пробовал его после работы "встретить" ?
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1k
Веселый Пук 16 минут назад
Терпилы.
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5k
Дмитрий ! 24 минуты назад
Этот конечно чудак на букву м, но может кто-то ещё вреднее быть, например, ключи "забывать" в неположенном месте после обслуживания самолета. Так что нельзя утверждать. Этим летом летал ими дважды, жаль чудак не попался. )))) Прочел правила, купил сумку с колесиками по основным габаритам, но можно было её увеличить. Увеличил, положил шляпу, в Москве достал при проверке, в калибратор влезла. На обратном пути, никто не смотрел, а шляпа была в сумке.
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55k
dima423 Полчаса назад
А меня больше всего удивляет что какой то лох перед ним на колени бухнулся...это ж надо такой позор, я в детстве пи*дился до последнего против толпы, когда меня местная шпана заставляла перед ними на колени вставать... как вообще можно до такого опуститься??
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7k
Pravednik84 Полчаса назад
Маленький вопрос. А вдруг он просто выполнял служебные инструкции? Я как то сам был инициатором двухдневной "Итальянской забастовки" (долгая история, но эту забастовку полностью обсудили с 2мя ближайшими уровнями начальства и всё прошло как надо к общему удовольствию).
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5k
Горожанин Полчаса назад
Вот реально часто критикую власть. Но вот это решение толковое, а с психологической точки зрения ещё и обоснованное научно. Потому что нет большей объективности кроме реакции людей. Остальное - субъективность.
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14k
Ничоси 39 минут назад
Король заголовков. При чем тут сотрудник аэропорта Домодедово?
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