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Журналист чуть не пострадал от лесного пожара во время съёмки сюжета

Журналист чуть не пострадал от лесного пожара во время съёмки сюжета

Автор:
04 мая 2023 09:11
Сообщество : Жить в России
Метки: МЧС   Россия   Тюмень   видео   лесной пожар   повезло   пожар   
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Журналисты тюменского телеканала снимали сюжет про лесной пожар и работу МЧС, когда за спиной репортёра разгорелось пламя. Порыв ветра раздул огонь и он с большой скоростью начал надвигаться на пожарных и съемочную группу.

К счастью, всё закончилось хорошо. Чуть позже журналист вышел в эфир из безопасного места.

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Метки: МЧС   Россия   Тюмень   видео   лесной пожар   повезло   пожар   
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Алексей Час назад
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5
Wolf Roy 55 секунд назад
Выпуск новостей:
- По сообщениям МЧС, ситуация с пожарами в стране стабилизировалась - горит все, что не затоплено.
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1k
thor2006 Час назад
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