Журналист чуть не пострадал от лесного пожара во время съёмки сюжета

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Журналисты тюменского телеканала снимали сюжет про лесной пожар и работу МЧС, когда за спиной репортёра разгорелось пламя. Порыв ветра раздул огонь и он с большой скоростью начал надвигаться на пожарных и съемочную группу.
К счастью, всё закончилось хорошо. Чуть позже журналист вышел в эфир из безопасного места.
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