Доставщик пиццы помог полицейским в задержании преступника

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Доставщик пиццы заметил полицейскую погоню во время вручения заказа. Мужчина не растерялся и помог стражам правопорядка задержать преступника, выбежавшего из машины.
Доставщик ударил бегущего в его сторону преступника по ногам. Храбрый поступок мужчины попал на видео.
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