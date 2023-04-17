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Доставщик пиццы помог полицейским в задержании преступника

Доставщик пиццы помог полицейским в задержании преступника

Автор:
17 апреля 2023 13:56
Метки: Погоня   видео   доставщик   задержание   пицца   полиция   помощь   
485
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Доставщик пиццы заметил полицейскую погоню во время вручения заказа. Мужчина не растерялся и помог стражам правопорядка задержать преступника, выбежавшего из машины.

Доставщик ударил бегущего в его сторону преступника по ногам. Храбрый поступок мужчины попал на видео.

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Метки: Погоня   видео   доставщик   задержание   пицца   полиция   помощь   
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5  комментариев
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8k
Борис Карабанов 45 минут назад
"Положит пиццу - не положит, положит - не положит, положит - не положит... Не положил..."
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22k
Слепой Пью 23 минуты назад
Бабка орет, что обГАДилась...
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692
GoInDown Полчаса назад
доставка за 10 мин, если не успел, пицца бесплатно)
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4k
Димка Смола/67 39 минут назад
Да это конкурент с другой пиццерии, летел сюда же на доставку....
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