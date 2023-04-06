Довела: мужчина распсиховался в пункте выдачи заказов

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Мужчина пришёл в пункт выдачи известного интернет-магазина, чтобы забрать заказ. Узнав от жены, что её платье нужно осмотреть и сфотографировать в примерочной, у мужчины сдали нервы.
Крик души женатого мужчины
Поорал и забрал. Внимание! В видео присутствует большое количество ненормативной лексики.
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