FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 7096 постов • 994 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Жить в России
Довела: мужчина распсиховался в пункте выдачи заказов

Довела: мужчина распсиховался в пункте выдачи заказов

Автор:
06 апреля 2023 10:25
Сообщество : Жить в России
Метки: Wildberries   видео   жена   заказ   муж   платье   психанул   скандал   
630
1
1

Мужчина пришёл в пункт выдачи известного интернет-магазина, чтобы забрать заказ. Узнав от жены, что её платье нужно осмотреть и сфотографировать в примерочной, у мужчины сдали нервы.

Крик души женатого мужчины

Поорал и забрал. Внимание! В видео присутствует большое количество ненормативной лексики.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Wildberries   видео   жена   заказ   муж   платье   психанул   скандал   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
13  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
KarabasBarabas 22 минуты назад
Дебил какой-то нервный. Нафиг он вообще тогда пришел забирать заказ? Успокоительного ему прописать надо или в спортзал сходить, как раз жопу жирную растрясет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Трям 13 секунд назад
Каблук.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
191
dee 5 минут назад
похоже этого гомосапиенса нужно изолировать от греха подальше от людей , а то невзначай кидаться начнёт
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
nobody® 9 минут назад
На каждом шагу пункты выдачи, зачем куда-то ехать ещё?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Андрей 14 минут назад
Сам выбирал, чего ругаешься теперь? )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
53k
dima423 14 минут назад
псих какой то)) ну если так бесит, просто скажи чтоб сама забрала... а если уж пошел, то бери молча, какого хера посторонние люди твои истерики должны выслушивать??
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Ваня 15 минут назад

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
russger 24 минуты назад
Если этой женщине это платье так важно, пусть сама забирает и нехер мужику мозг выносить. Но он тоже хорош, какой-то быдлоколхозан. Человеческий язык так походу и не познал -_-
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
smokes Полчаса назад
С утра походу не дала...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
· · 41 минуту назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Alex 49 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Дмитрий 56 минут назад
И что характерно! Любили друг друга!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
ScorpionDS 59 минут назад
Если с платьем все же что-то не так, еще и грызть его будет дома, а после может выйти "уже совсем другая история ..."
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Alex Chebrikov

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

637768



Другие посты автора
Популярное в сообществах
25 вышивок, на которые просто приятно посмотреть
25 вышивок, на которые просто приятно посмотреть
Белорусский язык: чем он отличается от русского, почему так смешит россиян
Белорусский язык: чем он отличается от русского, почему так смешит россиян
Набирающие популярность в сообществах
Дают чаевые и не только: 10 ошибок, которые допускают туристы в Европе
Дают чаевые и не только: 10 ошибок, которые допускают туристы в Европе
Нейросеть помогла визуализировать, как бы выглядели дома из еды и предметов
Нейросеть помогла визуализировать, как бы выглядели дома из еды и предметов
Обзор доступного смартфона с большим экраном и мощной производительностью
Обзор доступного смартфона с большим экраном и мощной производительностью
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Пожалуйста, хватит

Лучшие демотиваторы
Глаз не оторвать...⁠⁠

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#интересно#автомобили#факты#дтп#авто аварии#девушки#картинки#смешно
#Юмор#в мире#люди#автомир#подборка#позитив#Приколы#забавно#кино#шоу бизнес
#Прикол#машина#интересное#история#аварии#США#улыбнуло#истории#новости#Автовсячина
Обзор доступного смартфона с большим экраном и мощной производительностью Обзор доступного смартфона с большим экраном и мощной производительностью Музыкальный сюрприз жены растрогал мужчину Музыкальный сюрприз жены растрогал мужчину Женщины прикольнулись над своими мужьями Женщины прикольнулись над своими мужьями Муж застал жену дома с другим мужчиной Муж застал жену дома с другим мужчиной Дела семейные: реакция мужчины на трюк в исполнении жены Дела семейные: реакция мужчины на трюк в исполнении жены Попросил жену помочь и пожалел об этом Попросил жену помочь и пожалел об этом

На что жалуетесь?

Вернуться