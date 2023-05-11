В Бурятии открыли памятник под саундтрек из "Голодных игр"

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В поселке Кяхта Республики Бурятия установили памятник Герою России. Торжественное открытие состоялось в мае 2023 года. В качестве торжественной музыки организаторы внезапно выбрали саундтрек из фильма "Голодные игры".
Очевидцы открытия памятника Героя России, который погиб на СВО, вместо привычно патриотичной музыки услышали неожиданное — трек Horn of Plenty ("Рог изобилия") из "Голодных игр".
Сюжет фильма строится вокруг общества, где есть богачи и люди, выживающие за пределами столицы. Бедняки должна каждый год участвовать в играх, где выживает только один.
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Метки: Бурятия видео голодные игры интересное памятник фейл фото
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