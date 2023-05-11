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В Бурятии открыли памятник под саундтрек из "Голодных игр"

В Бурятии открыли памятник под саундтрек из "Голодных игр"

Автор:
11 мая 2023 09:40
Сообщество : Жить в России
Метки: Бурятия   видео   голодные игры   интересное   памятник   фейл   фото   
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В поселке Кяхта Республики Бурятия установили памятник Герою России. Торжественное открытие состоялось в мае 2023 года. В качестве торжественной музыки организаторы внезапно выбрали саундтрек из фильма "Голодные игры".

Очевидцы открытия памятника Героя России, который погиб на СВО, вместо привычно патриотичной музыки услышали неожиданное — трек Horn of Plenty ("Рог изобилия") из "Голодных игр".

Сюжет фильма строится вокруг общества, где есть богачи и люди, выживающие за пределами столицы. Бедняки должна каждый год участвовать в играх, где выживает только один.

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Метки: Бурятия   видео   голодные игры   интересное   памятник   фейл   фото   
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4  комментария
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6k
Smolny 58 минут назад
На детском утреннике врубить группу E-Rotic про мистера Дика - из той же оперы.
Или поздравить русских моряков открыткой с неким USS...
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843
Лютый вам Бетховен 14 минут назад
"Мы старались как лучше..." (с)
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1k
Сергей Викторович 24 минуты назад
Ничего себе уровень днища....
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54k
zloykoyot 45 минут назад
Походу как всегда отличились синеволосые деФФушки из набранных по объявлению. Вань, за такие посты я тебя всегда поддержу. Гнать иту мразь ссаными тряпками надо.
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