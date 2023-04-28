Как бросить курить: блогер решила проблему с помощью молока

Чтобы бросить курить, кто-то использует никотиновые пластыри, кто-то переходит на более лёгкие сигареты или отвлекается от привычки, грызя семечки. Блогер утверждает, что действенный способ - вымочить сигареты в молоке. Дескать, после они окажутся настолько противными, что человек сам откажется от курения.