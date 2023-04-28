Как бросить курить: блогер решила проблему с помощью молока

Курение - пагубная привычка, которая не самым лучшим образом сказывается на здоровье. Только вот добровольно откзаться от этого пристрастия довольно сложно. Блогер рассказывает о своём способе и уверяет, что он эффективен.
Чтобы бросить курить, кто-то использует никотиновые пластыри, кто-то переходит на более лёгкие сигареты или отвлекается от привычки, грызя семечки. Блогер утверждает, что действенный способ - вымочить сигареты в молоке. Дескать, после они окажутся настолько противными, что человек сам откажется от курения.
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Как считаете, реально поможет?
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И причём с такой длиннющей бородой, что некоторые малолетки могут принять за правду.
Попробовал раз - Холмс курит. Попробовал два - Холмс всё равно курит. Попробовал три...
Короче, Холмс так курить и не бросил. А вот доктор Ватсон попривык...