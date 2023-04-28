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Как бросить курить: блогер решила проблему с помощью молока

Как бросить курить: блогер решила проблему с помощью молока

Автор:
28 апреля 2023 09:05
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видео   как бросить курить   курение   лайфхак   молоко   совет   
1481
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Курение - пагубная привычка, которая не самым лучшим образом сказывается на здоровье. Только вот добровольно откзаться от этого пристрастия довольно сложно. Блогер рассказывает о своём способе и уверяет, что он эффективен.


Чтобы бросить курить, кто-то использует никотиновые пластыри, кто-то переходит на более лёгкие сигареты или отвлекается от привычки, грызя семечки. Блогер утверждает, что действенный способ - вымочить сигареты в молоке. Дескать, после они окажутся настолько противными, что человек сам откажется от курения.


Как считаете, реально поможет?

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Метки: видео   как бросить курить   курение   лайфхак   молоко   совет   
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19  комментариев
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1k
kappaneed 2 часа назад
о таком способе я узнал еще лет тридцать назад, якобы, если покурить вымоченые в молоке и высушеные сигареты, начинает дико тошнить, сам не пробовал, но экспериментаторы говорили, что шняга, а не способ)), надо блогеру подкинуть идею в табак подсыпать измельченные ногти, тоже из этой серии "как бросить курить" 30-тилетней давности))
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59k
pynh 8 минут назад
что мешает не ибать мозг и купить новую пачку?
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1k
Сергей Викторович 21 минуту назад
Единственное, чему может научить этот метод - не мочить сигареты в молоке.
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13k
♚ Мрачный Жнец ♚ 39 минут назад
Звиздёж!!!
И причём с такой длиннющей бородой, что некоторые малолетки могут принять за правду.
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52k
smakido 41 минуту назад
Моя знакомая курила лет 25, но когда ее маленькая внучка чуть не загнулась от астмы(или еще там чего-то, я не запомнил), то она в считанные дни смогла отказаться от сигарет(могу представить каково ей было!) Кстати, не курит уже 15 лет!
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525
Куруш 50 минут назад
Очередной коуч? Сколько за курс берет?)
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15k
ss Час назад
Волновался доктор Ватсон за Холмса. Говорил Холмсу, что курить вредно и уговаривал его бросить. А Холмс всё пропускам мимо ушей. Тогда доктор Ватсон решил пойти на хитрость. Взял он трубку Холмса и потыкал мундштуком себе в зад. Мол начнёт Холмс курить, а там воняет. Вон он курить и бросит.
Попробовал раз - Холмс курит. Попробовал два - Холмс всё равно курит. Попробовал три...
Короче, Холмс так курить и не бросил. А вот доктор Ватсон попривык...
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5k
pinbalist Час назад
Самый важный шаг в отказе от вредной привычки - ЗАХОТЕТЬ от неё отказаться.
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11k
Дядя Саша 2 часа назад
Бред, у меня сразу возникнет привыкание к молочным сигаретам.
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