Не все советы из интернета одинаково полезны

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В интернете можно найти решение практически по любому вопросу, однако не стоит слишком доверчиво относиться ко всем советам подряд. Среди по-настоящему полезных хитростей и лайфхаков хватает и тех, что вас разочаруют.
Типичная непроверенная хитрость из интернета.
Источник:
АНТИФИШКИ
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