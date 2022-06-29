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Не все советы из интернета одинаково полезны

Не все советы из интернета одинаково полезны

Автор:
29 июня 2022 08:33
Метки: Хитрость   видео   интернет   лайфхак   неудача   совет   стиральная машина   фейл   
808
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В интернете можно найти решение практически по любому вопросу, однако не стоит слишком доверчиво относиться ко всем советам подряд. Среди по-настоящему полезных хитростей и лайфхаков хватает и тех, что вас разочаруют.
Типичная непроверенная хитрость из интернета.

Источник:

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Метки: Хитрость   видео   интернет   лайфхак   неудача   совет   стиральная машина   фейл   
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9  комментариев
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21k
SolomonA 3 часа назад
Надеюсь, что поможет????? Ей уже ничего не поможет...
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11k
Серёга@ 11 минут назад
Почти во всех стиральных машинках, есть функция "вытащить вилку из розетки".
Необязательно ждать когда пена доберётся до мозгов.
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15
lex lemin 12 минут назад
постанова, расходимся или бл** как можно быть такой тупой и не выключить машинку, а ждать еще час.
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8k
♚ Мрачный Жнец ♚ 19 минут назад
Это каким же нужно быть дебилом сделать глупость, а потом ею же и похвастаться...
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7k
Енот Потаскун Час назад
Ля, мало того, что совершила глупость по "советам" с тырнета, так ещё и выставила в этот самый тырнет видеоотчет о том, как тупанула. Гениально.
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13k
butata Час назад
Интернет головного мозга
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91
dm.star2011 Час назад
конечно поможет! всё работает как надо. это ж видно! это так неприятный запах из стиралки выходит-аж пузырится!
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39k
Aleksandr Час назад
Вот дура!
Все перепутала-надо было 9 капсул и на 60 градусов ставить...
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pinbalist 2 часа назад
В голову себе засунь эти 6 капсул, чтобы хоть что-то в башке было.
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