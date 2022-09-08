Как быстро почистить колбасу от оболочки, чтобы потом хранить без пакета

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Учимся быстро чистить колбасу от оболочки. Никогда не знаешь, какой совет пригодится в хозяйстве.
Как быстро почистить колбасу от оболочки.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Когда не было холодильников, так и консервировали мясы и колбасы. Максимум она подсохнет на воздухе, но совершенно ничего не станется. Чистится эта колбаса, к слову, очень хорошо - ножом край цепляешь и дальше она как бинт разматывается.
Блогеров-учителей п#здец развелось.