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Как быстро почистить колбасу от оболочки, чтобы потом хранить без пакета

Как быстро почистить колбасу от оболочки, чтобы потом хранить без пакета

Автор:
08 сентября 2022 08:23
Сообщество : Еда
Метки: Фабрика идей   Хитрость   видео   интересно   колбаса   оболочка   совет   
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Учимся быстро чистить колбасу от оболочки. Никогда не знаешь, какой совет пригодится в хозяйстве.
Как быстро почистить колбасу от оболочки.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Фабрика идей   Хитрость   видео   интересно   колбаса   оболочка   совет   
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19  комментариев
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735k
А.Берестенко Час назад
"У меня бы не лежало!"(с)

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13k
Artem 10 секунд назад
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19k
nobody® 7 минут назад
Всё легко и про(оп склеечка)сто. Сдаётся мне, побежал за другой палкой, так как на этой не получился фокус.
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22k
Владимир 9 минут назад
Руки потом хрен отмоешь.
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9k
Василенко Татьяна 14 минут назад
А мне совет понравился. Я обычно пищевой пленкой место среза оборачиваю, а здесь интересно получается.
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836
raael13 17 минут назад
Я обычно колбасу нарезаю всю и кладу в бутербродный пакет.
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18k
Valiko Полчаса назад
Сырокопченке вообще пофиг как её хранить, можно прям сразу всю оболочку содрать, а не дрочить грязными руками колбасный презерватив, марая себя жиром.
Когда не было холодильников, так и консервировали мясы и колбасы. Максимум она подсохнет на воздухе, но совершенно ничего не станется. Чистится эта колбаса, к слову, очень хорошо - ножом край цепляешь и дальше она как бинт разматывается.
Блогеров-учителей п#здец развелось.
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4k
perekrestok Полчаса назад
Хороший пост. Но у обычно беру столько колбасы, сколько могу съесть. Тьфу! Перепутал! Съедаю столько сколько взял.
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8k
Александр 37 минут назад
Превращаем "Фишки" в филиал ОК?
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1k
Игорь Меншиков 38 минут назад
Следуйщий пост будет о том, как правильно и чисто вытереть жо...???
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7k
Денис 41 минуту назад
Капец он омерику открыл, старо как мир!
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234k
Rusbond 45 минут назад
Гениально.
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735k
А.Берестенко Час назад
Показалось, извините

Показалось, извинитеПосмотреть
Показалось, извините
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4k
Copycat Час назад
мне кажется пакет лучше оставлять если ты не быстро съедаешь колбасу - по тому что она начинает сохнуть\
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