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В Красноярске задержали парня, который потрогал 16-летнюю девочку за грудь

В Красноярске задержали парня, который потрогал 16-летнюю девочку за грудь

Автор:
26 апреля 2023 12:46
Сообщество : Жить в России
Метки: Девушка   Россия   видео   интересное   лифт   мужчина   фото   
6046
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В одной из многоэтажек Красноярска, в лифте, парень облапал несовершеннолетнюю девочку. Она надела майку с большим вырезом и парень, видимо, воспринял это как призыв к действию.

На камеры в лифте одного из многоквартирных домов Красноярска попал странный и мерзкий поступок 18-летнего парня. Когда в лифт зашла 16-летняя девочка с большим декольте, парень не смог сдержать свои руки. Он несколько раз нагло потрогал девочку за грудь. Девочка не оценила такой подкат и пожаловалась матери. Та обратилась в полицию, парня задержали.

Самое странное, что в интернете мнения разделились. Кто-то назвал парня извращенцем, но нашлись и такие, кто утверждал, что 16-летка «слишком откровенно оделась для своего возраста».

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Метки: Девушка   Россия   видео   интересное   лифт   мужчина   фото   
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142  комментария
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1k
Ольга 3 часа назад
интересно, как бы реагировал этот парень если бы и его лапал кто-то незнакомый за мошонку например
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33k
ACU900 Минуту назад
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6k
Leo Sun 6 минут назад
Не, парень, конечно, чудак на букву "м", но рассчитывать на образ скромницы, обнажая ложбинку между грудей - это не есть признак ума. Я уже не говорю про 16-летний возраст.

Декольте надевают с целью привлечения мужского внимания. Точка. Привлекла? Молодец, добилась своего. Жаловаться-то теперь чего?..
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311
Вася Васильев 8 минут назад
Это несовершеннолетняя девочка? Как по виду то уже вполне прожжённая лядь. И нахрена он её вообще лапал... хотя в 18 лет требования конечно сильно занижены.
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4k
Дмитрий Круглов 12 минут назад
Ну посадите его и станет еще на одного русского меньше. А в это время люди без национальностей будут насиловать "по-взрослому без трусов", а такие заявления брать не хотят чтобы "не раздувать".
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54k
Олег 12 минут назад
16 и 18 лет.... ровесники. Ничего жуткого я на видео не увидел. Девочка и мама дуры...
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2k
kleyman 16 минут назад
Увидела незнакомого мужика в лифте и сама одетая как проститутка залезла в тесный лифт к нему. На что рассчитывала? На вид, шмаре точно 16 лет не дашь.
Но парень тоже странный конечно, всякое [мат] просто так лапать.
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0
erik 18 минут назад
Складывается ощущение что здесь исключительно люди сидят из монастыря или мечети, юбка ниже щиколотки, рубаха с длинным рукавом и погнали искать посты в интернете где проглядывает кусочек оголенного тела….
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12k
Марсианин Полчаса назад
В сша этого чудика гарантированно засудили бы
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1k
Алексей 37 минут назад
Одна головка отключила мыслительный процесс в другой головке.
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33k
Fat Lynx 41 минуту назад
Главное, что бы потом не выяснилось, что до этого они год е-бались...
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14k
kotovski 43 минуты назад
почитал каменты и мальца обалдел , находятся же существа(людьми таких назавать сложно) которые оправдывают действия этого недочеловека, а если маму вашу или жену/сестру кто то облапает , потому что ему показалось что она как то не так одета?
а если вас одетого в шорты и майку с лямками , бабка в лифте за сидалище или грудь полапает ? это норм???
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48k
Мойша 45 минут назад
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1k
Eric Cartman 50 минут назад
Пособие от дегенерата о том, как получить реальную перспективу привлечения по статье за насильственные действия сексуального характера на ровном месте. Гарантирую, что следаку и судье будет пох на то, что дурачок потрогал деваху только слегонца.
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769
stas-sozonov 50 минут назад
Насильственные действия сексуального характера с несовершеннолетней. А насчет комментариев вроде "полапала бы его 20-ти летняя незнакомка" - чушь. Правильный пример: полапали бы его сокамерники (мерзотные личности в замкнутом пространстве) за задницу в камере, где ему самое место.
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978
Rom 51 минуту назад
Нормально она одета, ничего такого там нет, никакого огромного декольте. Камера сверху еще внимает.
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81
Л Д 51 минуту назад
Никто не имеет права трогать другого человека без спроса. Наказать однозначно. Но девушке будет наука. Не надо выставлять свои прелести на показ и соблазн. Моя юность прошла в мусульманской стране. Такой вырез- это "самадуравиновата" был бы в любом случае.
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22k
BiZ 55 минут назад
в метро раньше постоянно лапали баб.. не знаю, как сейчас..
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−19
щепа Час назад
могут в бахмут отправить
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219
Alex Dominus щепа Час назад
Если бы на твоей родине(украине) дело было, то наверняка
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1k
Леший Час назад
в наше время нельзя трогать даже забытый кем-то телефон на скамейке....а не то что грудь
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−27
Lenia Час назад
Копченому товарищу ничего не будет, а троюродный дтядя и двоюродный брат еще накажут отца этой наташки и заявление она свое заберет еще и извинятся будет прощений просить
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