В Красноярске задержали парня, который потрогал 16-летнюю девочку за грудь

В одной из многоэтажек Красноярска, в лифте, парень облапал несовершеннолетнюю девочку. Она надела майку с большим вырезом и парень, видимо, воспринял это как призыв к действию.
На камеры в лифте одного из многоквартирных домов Красноярска попал странный и мерзкий поступок 18-летнего парня. Когда в лифт зашла 16-летняя девочка с большим декольте, парень не смог сдержать свои руки. Он несколько раз нагло потрогал девочку за грудь. Девочка не оценила такой подкат и пожаловалась матери. Та обратилась в полицию, парня задержали.
Самое странное, что в интернете мнения разделились. Кто-то назвал парня извращенцем, но нашлись и такие, кто утверждал, что 16-летка «слишком откровенно оделась для своего возраста».
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Да, понимаю, пример неудачный
Декольте надевают с целью привлечения мужского внимания. Точка. Привлекла? Молодец, добилась своего. Жаловаться-то теперь чего?..
Но парень тоже странный конечно, всякое [мат] просто так лапать.
а если вас одетого в шорты и майку с лямками , бабка в лифте за сидалище или грудь полапает ? это норм???
Насилие не применялось.
Даже условный не получит.
А жаль.
Хотя с другой стороны, получается что шлёпнуть по заднице, это тоже уголовка...
Ну посмотримс.