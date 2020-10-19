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Полицейские спасли девушку от питона, который обвил ее ногу

Полицейские спасли девушку от питона, который обвил ее ногу (1 фото + 1 видео)

Автор:
19 октября 2020 09:29
Сообщество : Животные
Метки: австралия   видео   змея   питон   полицейские   полиция   спасение   
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Жительница австралийского штата Квинсленд оказалась в незавидном положении, когда её ногу обвил крупный дикий питон. Девушка заметила змею в своем гараже и попыталась выпустить на свободу, но рептилия отказалась уползать и забралась на её ногу. Осознав, что она не сможет справиться со змеей самостоятельно, австралийка обратилась за помощью к полицейским.

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Метки: австралия   видео   змея   питон   полицейские   полиция   спасение   
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30k
Опаньки 2 часа назад
как у нас червяк после дождя вылез
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40k
Митрий 7 минут назад
Резать, не дожидаясь...
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36k
doker 41 минуту назад
Вот тут понимаешь -
Лучше мороз за окном
и вороватый "Газпром",
чем жить в Австралии...
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32k
jonnyD Час назад
В Австралии уже бабы змея душат .
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11k
Yasen_Perec Час назад
Ткнула бы его отвёрткой, он бы и уполз. Или в австралийских гаражах отвёрток не держат.
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1k
Алексей Yasen_Perec 44 минуты назад
Еще можно было аккумуляторной кислотой ему в глаз капнуть или нагреть ему кончик хвоста паяльной лампой.
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14k
Александр Yasen_Perec 37 минут назад
Я бы никогда так со своей тещей не поступил бы, видно жЫ, что мама не хочет расставаться с дочкой и допоздна в гостях засиделась....
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5k
JACKAL Час назад
Странно, что он выбрал ногу а не кота
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7k
Владимир 2 часа назад
Он всего лишь искал себе дом и так выражал свои чувства )
- "Забери меня к себе" ))
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Ден 2 часа назад
Интересно? питон понял что душить ногу безполезная затея
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