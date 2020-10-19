Полицейские спасли девушку от питона, который обвил ее ногу

Жительница австралийского штата Квинсленд оказалась в незавидном положении, когда её ногу обвил крупный дикий питон. Девушка заметила змею в своем гараже и попыталась выпустить на свободу, но рептилия отказалась уползать и забралась на её ногу. Осознав, что она не сможет справиться со змеей самостоятельно, австралийка обратилась за помощью к полицейским.

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