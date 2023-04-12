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В Москве иконописец пришёл грабить винный магазин с игрушечным автоматом

В Москве иконописец пришёл грабить винный магазин с игрушечным автоматом

Автор:
12 апреля 2023 15:53
Сообщество : Криминал
Метки: Москва   алкоголь   выручка   магазин   разбой   уголовник   
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Вспомнил «славное» прошлое - как ураганил в 90-е и сидел за разбой.

Вадим Лаптев провёл бурную молодость: в 1990-х сидел за грабежи, изнасилования и разбой. Когда вышел - стал рисовать иконы на блатную тематику.

Но прошлое не отпускало.

И недавно он вспомнил былое и вломился в алкомаркет. С собой прихватил игрушечный автомат и потребовал от продавца отгрузить ему алкоголь и дневную выручку. Его пластмассовый автоматик никого не испугал, но на всякий случай вызвали полицию.

Теперь 61-летний «бывалый» может вновь поехать на зону по статье о разбое. И набраться вдохновения для новых икон.

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Метки: Москва   алкоголь   выручка   магазин   разбой   уголовник   
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16  комментариев
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8k
Борис Карабанов Час назад
"Иконы на блатную тематику", "иконописец"... Зачем ЭТО и ТАК писать? Цель? Подготовка почвы для захвата православных храмов?
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5k
vasilykopkov 55 секунд назад
Все, что нужно знать о таких "иконописцах"...
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4k
Феликс Дзержинский 12 минут назад
Гангстер, сувал себе в очко фломастер.
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1k
Татьяна Баженова 16 минут назад
Не "ураганил", а "уркаганил" - вот так правильно, наверное.
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324
Вася Васильев 36 минут назад
Туда и дорога этому мудаку.
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9k
МихА 41 минуту назад
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26k
Serg2001 45 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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59k
pynh 47 минут назад
ну будет теперь не писать а накалывать
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11k
Shtoppi 49 минут назад
теперь сможет в храме при зоне иконотворчеством заниматься.
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2k
ChePaev 50 минут назад
Они все в бога кидаются только когда уже трупами от них смердит, их руки в крови по локти за разбои и изнасилования, вот тогда они иконописцы сразу и истые верующие, обколятся крестами и иконами сверху до низу. А когда грабили, убивали, насиловали ни один из них про 10 заповедей не вспомнил.
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3k
Parus59 57 минут назад
это же ФЕВРАЛЬ, у него все такое, не хватает маленько деньков в голове.
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10k
Бритва 59 минут назад
наколи мне купола...
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52k
smakido Час назад
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6k
Sanar Час назад
Очень подозреваю, что этот 61 летний в 90х очень "плохо" сидел)))
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August

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