В Москве иконописец пришёл грабить винный магазин с игрушечным автоматом

Вспомнил «славное» прошлое - как ураганил в 90-е и сидел за разбой.
Вадим Лаптев провёл бурную молодость: в 1990-х сидел за грабежи, изнасилования и разбой. Когда вышел - стал рисовать иконы на блатную тематику.
Но прошлое не отпускало.
И недавно он вспомнил былое и вломился в алкомаркет. С собой прихватил игрушечный автомат и потребовал от продавца отгрузить ему алкоголь и дневную выручку. Его пластмассовый автоматик никого не испугал, но на всякий случай вызвали полицию.
Теперь 61-летний «бывалый» может вновь поехать на зону по статье о разбое. И набраться вдохновения для новых икон.
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