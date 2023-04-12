В Москве иконописец пришёл грабить винный магазин с игрушечным автоматом

Вадим Лаптев провёл бурную молодость: в 1990-х сидел за грабежи, изнасилования и разбой. Когда вышел - стал рисовать иконы на блатную тематику.

Но прошлое не отпускало.

И недавно он вспомнил былое и вломился в алкомаркет. С собой прихватил игрушечный автомат и потребовал от продавца отгрузить ему алкоголь и дневную выручку. Его пластмассовый автоматик никого не испугал, но на всякий случай вызвали полицию.

Теперь 61-летний «бывалый» может вновь поехать на зону по статье о разбое. И набраться вдохновения для новых икон.