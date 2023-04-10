Обвинённый в воровстве мужчина отправил сотрудницу магазина в нокаут

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В одном из московских магазинов мужчина засунул в карман три шоколадки и попытался уйти не заплатив. Сотрудница магазина заметила это и попросила вернуть товар на место. Началась словесная перепалка, в результате которой в женщину швырнули пачкой риса, а затем ударили в лицо.
Когда женщина попросила положить товар на место, один из мужчин швырнул ей в лицо упаковкой риса. Она начала звонить в полицию и окончательно вывела из себя злоумышленника. У потерпевшей диагностировали сотрясение мозга и ушиб.
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И могут посадить за грабеж.
Похоже идиоты на статью себе навыпендривались.
Кругом чурки и орущая баба.
Обвинённая в воровстве обезьяна отправила сотрудницу магазина в нокаут.
Теперь присядет, а мог только штраф заплатить!
p/s/ А самое интересное: "Братья" сотрудницы магазина - уверен объявят физическое замечание! С занесением в личное пространство!