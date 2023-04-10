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Обвинённый в воровстве мужчина отправил сотрудницу магазина в нокаут

Обвинённый в воровстве мужчина отправил сотрудницу магазина в нокаут

Автор:
10 апреля 2023 12:45
Сообщество : Криминал
Метки: Москва   видео   вор   инцидент   конфликт   магазин   
973
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В одном из московских магазинов мужчина засунул в карман три шоколадки и попытался уйти не заплатив. Сотрудница магазина заметила это и попросила вернуть товар на место. Началась словесная перепалка, в результате которой в женщину швырнули пачкой риса, а затем ударили в лицо.

Когда женщина попросила положить товар на место, один из мужчин швырнул ей в лицо упаковкой риса. Она начала звонить в полицию и окончательно вывела из себя злоумышленника. У потерпевшей диагностировали сотрясение мозга и ушиб.


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Метки: Москва   видео   вор   инцидент   конфликт   магазин   
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27  комментариев
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30k
albedo 3 часа назад
Вот же идиоты- везде камеры в Москве - найдут в два счета.
И могут посадить за грабеж.

Похоже идиоты на статью себе навыпендривались.
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2k
Autumn2015 23 минуты назад
Что за заголовок? Не обвиненный, а уличенный в воровстве!
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4k
вася васильев Полчаса назад
Мрази конченные!
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13k
Limon 51 минуту назад
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23k
MrGod Час назад
Где на видео мужчины?
Кругом чурки и орущая баба.
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19k
Дмитрий К. 2 часа назад
Лицо без национальности.
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5k
alex 2 часа назад
опятьослоепы?
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10k
Григорий Бабкин 3 часа назад
Чурки.
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12k
кот базилий 3 часа назад
А где боевая охрана избивающая покупателей ? "не успель, туалет ходиль"
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3
eric кот базилий 3 часа назад
а может это и была охрана?
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3
eric кот базилий 3 часа назад
ну так у него же ничего не запищало )) когда запищит - тут бы среагировали, они же товар охраняют, а не продавщиц
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3
eric кот базилий 13 минут назад
она не оплачивается и не входит в должностные обязанности )
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4k
Феликс Дзержинский 3 часа назад
Ставлю на чёрное. Ибо только у них, женщины не имеют права, что то требовать от йобарей баранов.
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26k
Serg2001 3 часа назад
Какой же это "мужчина"?! Самец в лучшем случае... и то не факт.
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53k
dima423 3 часа назад
Ну вот это уже посерьезнее статья чем кража из магазина
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2k
Lexx 3 часа назад
Ладно там алкаш с похмелуги за чекушку не соображая, но #ля за шоколадки... Каким же идиотом надо быть.
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15k
Совранский 3 часа назад
Обвинённый в воровстве мужчина отправил сотрудницу магазина в нокаут(c) ???? НЕ верно!
Обвинённая в воровстве обезьяна отправила сотрудницу магазина в нокаут.
Теперь присядет, а мог только штраф заплатить!

p/s/ А самое интересное: "Братья" сотрудницы магазина - уверен объявят физическое замечание! С занесением в личное пространство!
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4k
pinbalist 4 часа назад
Найти и кормить сырым рисом пока не сдохнет.
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Себастьян Перейра

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