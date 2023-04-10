Обвинённый в воровстве мужчина отправил сотрудницу магазина в нокаут

В одном из московских магазинов мужчина засунул в карман три шоколадки и попытался уйти не заплатив. Сотрудница магазина заметила это и попросила вернуть товар на место. Началась словесная перепалка, в результате которой в женщину швырнули пачкой риса, а затем ударили в лицо.