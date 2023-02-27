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Битва при ящиках: покупатели чуть не подрались из-за товара по акции

Битва при ящиках: покупатели чуть не подрались из-за товара по акции

Автор:
27 февраля 2023 08:17
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   Санкт-Петербург   акция   видео   распродажа   скидка   товар   ящик для инструментов   
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В одном из магазинов торгового центра в Санкт-Петербурге 23 февраля проходила акция на ящики для инструментов. Любители скидок и халявы заранее собрались в торговом зале и чуть не устроили побоище за товар.

Стоимость ящика с инструментами в этот день составляла всего 100 рублей. Камера наблюдения запечатлела, как люди набросились на товар с приятной ценой.

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Метки: Россия   Санкт-Петербург   акция   видео   распродажа   скидка   товар   ящик для инструментов   
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4  комментария
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Виктор Глущенко Секунду назад
Стоимость ящика с инструментами в этот день составляла всего 100 рублей.

Вообще то там были ящики ДЛЯ инструментов .
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1k
Alex 5 минут назад
Тупые обезьяны.
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6k
sedoisever Полчаса назад
Не увидел прям "битвы"...
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7k
vitenok 54 минуты назад
За такой контейнер я бы и сам в битве поучаствовал. Это же контейнер для инструментов!
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