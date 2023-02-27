Битва при ящиках: покупатели чуть не подрались из-за товара по акции

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В одном из магазинов торгового центра в Санкт-Петербурге 23 февраля проходила акция на ящики для инструментов. Любители скидок и халявы заранее собрались в торговом зале и чуть не устроили побоище за товар.
Стоимость ящика с инструментами в этот день составляла всего 100 рублей. Камера наблюдения запечатлела, как люди набросились на товар с приятной ценой.
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Вообще то там были ящики ДЛЯ инструментов .