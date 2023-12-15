Особенность китайских строений

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Китайская архитектура имеет ряд своих уникальных черт: изящество всех конструкций и в то же время их монументальность, сочетание различных материалов и красок, яркость и изысканность внутреннего и внешнего декора.
Структура, поражающая своими примерами врезных и шиповых соединений, представляет собой древний стиль, история которого насчитывает не менее 7000 лет.
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