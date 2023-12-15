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Сообщество Как это сделано, как это работает, как это устроено 472 поста • 315 подписчиков подписаться
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Особенность китайских строений

Особенность китайских строений

Автор:
15 декабря 2023 10:01
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: Видео   Китай   архитектура   интересно   строение   стройка   
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Китайская архитектура имеет ряд своих уникальных черт: изящество всех конструкций и в то же время их монументальность, сочетание различных материалов и красок, яркость и изысканность внутреннего и внешнего декора.

Структура, поражающая своими примерами врезных и шиповых соединений, представляет собой древний стиль, история которого насчитывает не менее 7000 лет.

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Метки: Видео   Китай   архитектура   интересно   строение   стройка   
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3  комментария
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62k
pynh 46 минут назад
Шип паз? Что в этом особенного?
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Сибиряк 4 минуты назад
Ну что сказать, очень трудолюбивая нация!
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