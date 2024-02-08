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В Китае огнеборцы используют военную технику для тушения пожаров

В Китае огнеборцы используют военную технику для тушения пожаров

Автор:
08 февраля 2024 11:02
Метки: Видео   Китай   интересно   пожар   пожарные   тушение   
1404
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1

Когда пожар не утихает, и классические методы тушения не работают, приходится прибегать к тяжелой артиллерии. В Китае борцы с огнем используют оружие, дроны и различную военную технику для тушения пожаров. Снаряды для тушения пламени начинены специальным порошком или водой.

- Пожар потушен!
- Но вы уничтожили половину здания...🥺
- Пожар. Потушен.

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Метки: Видео   Китай   интересно   пожар   пожарные   тушение   
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6  комментариев
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26k
Сибиряк 4 часа назад
У нас в советское время ещё это было
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9k
vasilykopkov 13 минут назад
Ну, это рекламный ролик, как это по факту работает неизвестно.
Если бы показали реальное тушение пожара с помощью этой техники - было бы интереснее...
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173
Игорь 19 минут назад
Лет 10 -15 назад читал статью одного нашего пожарника о тушении лесных и степных пожаров на больших массивах с помощь снарядов, начиненных огнетушащим порошком, типа летающий огнетушитель. Он тогда писал, что не понимает, почему этот метод не внедряют в практику. До сих пор никаких сдвигов по всей вероятности... а китайцы просто слямзили у нас и быстренько внедрили.
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24k
Valiko 2 часа назад
Интервью с пожарным:
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−15
Qwerty Group 3 часа назад
Вот для чего нужна военная техника....
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Павел 3 часа назад
Главное при зарядке не перепутать противопожарные боеприпасы с боевыми.
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