В Китае огнеборцы используют военную технику для тушения пожаров

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Когда пожар не утихает, и классические методы тушения не работают, приходится прибегать к тяжелой артиллерии. В Китае борцы с огнем используют оружие, дроны и различную военную технику для тушения пожаров. Снаряды для тушения пламени начинены специальным порошком или водой.
- Пожар потушен!
- Но вы уничтожили половину здания...🥺
- Пожар. Потушен.
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Если бы показали реальное тушение пожара с помощью этой техники - было бы интереснее...