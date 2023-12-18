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Добыча льда в Китае

Добыча льда в Китае

Автор:
18 декабря 2023 12:01
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: Видео   Китай   Фестиваль   интересно   лёд   харбин   
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Заготовка льда⁠⁠ для ледовых скульптур и строений для Харбинского зимнего фестиваля в Китае.

Данный фестиваль является одним из крупнейших фестивалей льда и снега в мире. На него свозят десятки тысяч тонн кристально-чистых и ровных кубов льда.

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Метки: Видео   Китай   Фестиваль   интересно   лёд   харбин   
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4  комментария
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28k
Егор 2 часа назад
В Санкт-Петербурге, на Неве, лед добывали ближе к весне для набивки ледников на лето. Блоки называли "кабанами".
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8k
Андрей 8 минут назад
какая классная прорубь получилась!
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14k
..: Атеист :.. 2 часа назад
Только хотел похвалить! а тут бац, последние кадры всё их мастерство уфигачили. Неужели не нашлось что-то более подходящего для перевозки льда?Да еще и стяжек мало, хлипенькие. Эх,.. Вот так и техника у них. Вроде неплохо, но где-то засела проблема и всё портит.
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11k
Vacony 2 часа назад
Эпично кусок упал с грузовичка ))
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