Добыча льда в Китае

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Заготовка льда для ледовых скульптур и строений для Харбинского зимнего фестиваля в Китае.
Данный фестиваль является одним из крупнейших фестивалей льда и снега в мире. На него свозят десятки тысяч тонн кристально-чистых и ровных кубов льда.
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