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В Воронеже прохожие спасли школьника от стаи собак

В Воронеже прохожие спасли школьника от стаи собак

Автор:
03 апреля 2023 09:18
Сообщество : Животные
Метки: Пёс   видео   дети   животные   собака   стая   стая собак   школьник   
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В одном из дворов в Воронеже бродячие собаки внезапно набросились на мальчика. К счастью, вовремя подоспевшие взрослые разогнали стаю.

Пишет местная жительница:

"Вчера в ЖК Дельфин собаки покусали маленького ребёнка!!! У человека рваные раны! Сколько можно это терпеть, никакой управы нет. Сколько обращений в администрацию, один ответ, что они чипированы! Страшно выпускать детей и самим выходить. Бабка стабильно их кормит, а как увидела что покусали ребёнка из-за её «прикорма», убежала в закат! Никакой управы нет!"


Следователи СУ СК по Воронежской области начали доследственную проверку после нападения. Будет дана правовая оценка действиям должностных лиц органов местного самоуправления и организации, ответственной за проведение работ по отлову беспризорных животных.


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Метки: Пёс   видео   дети   животные   собака   стая   стая собак   школьник   
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6  комментариев
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517
Илья 36 минут назад
Чего-то я не догоняю... А разве бродячие собаки не должны отлавливаться? Как вообще такое возможно, что бы это явление было до сих пор?
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13k
♚ Мрачный Жнец ♚ 9 минут назад
Меня в таких вопросах больше всего бесит зоошиза: нельзя так жестоко относиться к животным.
Но после вопроса: а ты велО бы себя точно так же и так же заступалОсь за "бедненьких" животин, если бы эти собаки напали на тебя или твоего ребёнка?
Затыкаются сразу же.
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592
ruslan d 12 минут назад
Ну если всем пофиг , наймите догхантера ...
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445
дмитрий 14 минут назад
родители мальчика покормят голодных добрых собачек изониазидом. Следом репортаж гуманной по отношению к детям зоошизы.
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