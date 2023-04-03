В Воронеже прохожие спасли школьника от стаи собак

В одном из дворов в Воронеже бродячие собаки внезапно набросились на мальчика. К счастью, вовремя подоспевшие взрослые разогнали стаю.
Пишет местная жительница:
"Вчера в ЖК Дельфин собаки покусали маленького ребёнка!!! У человека рваные раны! Сколько можно это терпеть, никакой управы нет. Сколько обращений в администрацию, один ответ, что они чипированы! Страшно выпускать детей и самим выходить. Бабка стабильно их кормит, а как увидела что покусали ребёнка из-за её «прикорма», убежала в закат! Никакой управы нет!"
Следователи СУ СК по Воронежской области начали доследственную проверку после нападения. Будет дана правовая оценка действиям должностных лиц органов местного самоуправления и организации, ответственной за проведение работ по отлову беспризорных животных.
Источник:
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Но после вопроса: а ты велО бы себя точно так же и так же заступалОсь за "бедненьких" животин, если бы эти собаки напали на тебя или твоего ребёнка?
Затыкаются сразу же.