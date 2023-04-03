В Воронеже прохожие спасли школьника от стаи собак

Пишет местная жительница:

"Вчера в ЖК Дельфин собаки покусали маленького ребёнка!!! У человека рваные раны! Сколько можно это терпеть, никакой управы нет. Сколько обращений в администрацию, один ответ, что они чипированы! Страшно выпускать детей и самим выходить. Бабка стабильно их кормит, а как увидела что покусали ребёнка из-за её «прикорма», убежала в закат! Никакой управы нет!"

Следователи СУ СК по Воронежской области начали доследственную проверку после нападения. Будет дана правовая оценка действиям должностных лиц органов местного самоуправления и организации, ответственной за проведение работ по отлову беспризорных животных.