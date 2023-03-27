Индийский фильм был уличен во заимствовании сцен с мультфильма "Том и Джерри"

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Снимаю шляпу перед создателем этого видео. Должно быть, он очень долго и усердно работал, чтобы найти все эти совпадения!
Никто не может превзойти Джерри в танце и Тома в стрельбе!))
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Так почему бы им не пойти дальше и не взять сцены из мульта?
ИМХО. Мне как то пофиг что и от куда взято. А вот то что с законами физики там полный звиздец!..