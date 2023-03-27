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Индийский фильм был уличен во заимствовании сцен с мультфильма "Том и Джерри"

Индийский фильм был уличен во заимствовании сцен с мультфильма "Том и Джерри"

Автор:
27 марта 2023 11:33
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   забавно   индийский фильм   кино   мультфильм   совпадения   том и джерри   фильм   
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Снимаю шляпу перед создателем этого видео. Должно быть, он очень долго и усердно работал, чтобы найти все эти совпадения!

Никто не может превзойти Джерри в танце и Тома в стрельбе!))

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Метки: Юмор   забавно   индийский фильм   кино   мультфильм   совпадения   том и джерри   фильм   
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9  комментариев
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1k
Виктор Глущенко Час назад
Притянуто за уши .
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2k
Digektor 5 минут назад
Им не хватает героя, который бы дунул слону в зад и уничтожил бы стоящий перед слоном танк скелетом этого слона, вылетевшим с огромной скоростью через хобот
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8k
Trenzel2003 5 минут назад
Индусы сперва скопировали голливуд обозначив его как БОЛивуд.
Так почему бы им не пойти дальше и не взять сцены из мульта?
ИМХО. Мне как то пофиг что и от куда взято. А вот то что с законами физики там полный звиздец!..
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52k
dima423 20 минут назад
хрень... если заморочиться таких же совпадений в чем угодно можно насобирать)
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108
Maikl Полчаса назад
А мне больше по нраву исполнение Тома и Джерри )))) чем "танцующие дровосеки" )))
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15k
_delphin_ 45 минут назад
Всё, что было/будет в мире, было в Симпсонах. И только в Индии всё из Том и Джерри))
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15k
Majul Час назад
Какие совпадения? Что автор курил. Таких "совпадений" можно надумать сотни и в любом боевике.
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