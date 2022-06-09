Как странно назвали советские фильмы в других странах (зарубежные афиши)

Порой переводы названий с адаптациями просто поражают.
"Берегись автомобиля" в Польше "Złodziej samochodów" (т.е. "Похититель автомобилей"), в Германии буквально "Автоугонщик", в Италии — "Невероятный мистер Деточкин". В США скучно - "Watch оut for the automobile".
С "Кин-дза-дза" обычно не заморачивались — "Kin-Dza-Dza". Но у японцев какие-то проблемы с "Д", и название превратилось в "Husigi Wakusei Kin-Za-Za" ("Таинственная планета Кин-за-за").
"Бриллиантовая рука" по-польски встречается и как "ładny gips!" (что-то вроде нашего "Хороший гипс!") и как "Brylantową ręką". В Италии — "Crociera di lusso per un matto" ("Роскошный круиз для сумасшедшего"), в Колумбии — "Corre corre que te atrapan" ("Беги, беги - тебя поймают"). В Германии скучно "Der Brillantenarm".
"Афоня" — в Венгрии стал "Áfonya, a vagány" ("Грубый Афоня"), в Германии — "Пусть это сделает Афоня" («Laßt das mal Afonja machen»).
А вот "Москва слезам не верит" перевели слово в слово. Но посмотрите, как необычно выглядит афиша:
"Мимино" в Финляндии стал "Ястребом" (Haukka), а в Греции "Деревенским орлом" ("O aetos tou horiou").
"Аты-баты, шли солдаты" в Германии перефразировали как "Раз, два, три, солдаты маршируют".
"Летят журавли" во Франции (его показывали на кинофестивале в Каннах) стал "Quand passent les cigognes" ("Когда пролетают аисты"). Потому что в буквальном переводе фраза созвучна с итальянским словосочетанием: "Неприличные женщины воруют".
"Я шагаю по Москве". Из забавных переводов: в Германии — "Zwischenlandung in Moskau" ("В Москве проездом"), во Франции "Романтика в Москве" (Romance à Moscou), в Бразилии "24 часа в Москве" ("24 Horas em Moscou"), в Югославии – "Баллада о Москве" ("Balada o Moskvi").
И в копилку — "Иван Васильевич меняет профессию":
Источник:
АНТИФИШКИ
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Очень правильно назвали :)
У нас обычно такие злодеи - собаки.