Как странно назвали советские фильмы в других странах (зарубежные афиши)

"Мимино" в Финляндии стал "Ястребом" (Haukka), а в Греции "Деревенским орлом" ("O aetos tou horiou").

"Аты-баты, шли солдаты" в Германии перефразировали как "Раз, два, три, солдаты маршируют".

"Летят журавли" во Франции (его показывали на кинофестивале в Каннах) стал "Quand passent les cigognes" ("Когда пролетают аисты"). Потому что в буквальном переводе фраза созвучна с итальянским словосочетанием: "Неприличные женщины воруют".