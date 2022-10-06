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16 юмористических коллажей, которые объединяют несовместимые фильмы

16 юмористических коллажей, которые объединяют несовместимые фильмы

Автор:
06 октября 2022 09:14
Сообщество : Кино
Метки: Коллаж   Юмор   забавно   кино   фильм   фото   
1279
16

Существует огромнейшее количество фильмов, которые хороши и сами по себе. Но если немного пофантазировать и объединить их с другими не менее хорошими картинами, то это же будет просто праздник какой-то!

Они ничего не смогут узнать, Нео, ничего!

×
×

Выразительные па


А, у вас тут занято… Простите-извините!


Ты так дойдёшь до точки, Сеня!


Не продаётся, мистер


Женщина Бонда


18+


Но ведь она нэ танцуэт!


Ребят, что за планета?


Ишь ты, развелось всякой нечисти рогатой


«…бывает, схватит, держит и не отпускает»


Я только здоровайся!


Я прикрою тебя, Клинт


Люк, это Плюк


Альтернативная концовка

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Коллаж   Юмор   забавно   кино   фильм   фото   
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10  комментариев
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14k
сеньор Леонсио 2 часа назад
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S__D Полчаса назад
Интересно, это гвардейцы открывают или, наоборот, закрыть пытаются?
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31k
Игорь 44 минуты назад
Как часто бывает - комментах гораздо интереснее чем в УГ поста.
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1k
ChePaev 52 минуты назад
у меня брат такой фигней страдал в 90-х на заре фотошопа, всё картины известных художников переделывал, то себя, то меня, то нас обоих туда вставлял вместо персонажей.
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19k
ЦСКА Час назад
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seller-k Час назад
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