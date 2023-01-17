Двойная защита: участник инспекции губернатора защитил себя, согласно технике безопасности

Губернатор Нижнего Новгорода Андрей Никитин посетил строящийся дом для престарелых, чтобы показать, что стройка идёт полным ходом. Как обычно — всё хорошо, построят даже быстрее установленных сроков. С собой Никитин взял целую делегацию. Среди людей были и представители ветеранской организации. По технике безопасности все должны быть в касках, поэтому все их и надели.