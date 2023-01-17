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Двойная защита: участник инспекции губернатора защитил себя, согласно технике безопасности

Двойная защита: участник инспекции губернатора защитил себя, согласно технике безопасности

Автор:
17 января 2023 11:59
Сообщество : Юмор
Метки: Нижний Новгород   Прикол   Юмор   видео   интересное   техника безопасности   фото   
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Местный губернатор Андрей Никитин посетил строящийся дом для престарелых вместе с целой инспекцией. Среди сопровождающих был член ветеранской организации. По правилам техники безопасности, на строящемся объекте все должны быть в касках. А что делать, когда на улице холодно?

Губернатор Нижнего Новгорода Андрей Никитин посетил строящийся дом для престарелых, чтобы показать, что стройка идёт полным ходом. Как обычно — всё хорошо, построят даже быстрее установленных сроков. С собой Никитин взял целую делегацию. Среди людей были и представители ветеранской организации. По технике безопасности все должны быть в касках, поэтому все их и надели.

Один из ветеранов надел каску поверх шапки. Наверное, для двухуровневой защиты.


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Метки: Нижний Новгород   Прикол   Юмор   видео   интересное   техника безопасности   фото   
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5  комментариев
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9k
Бритва 57 минут назад
нормально защитился же. в каске без шапки холодно.
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Ashabad Минуту назад
А в чём дело-то?!
Выгладит смешно, но по сути всё правильно.
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1k
ОТДЕЛ К 11 минут назад
Автор дебил! Губернатор не Нижнего, а Великого Новгорода. Даже подпись на экране есть. Но нет, автор как всегда поторопился показать своё невежество. И губернатор не города, а области. У города глава-мэр.
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9k
Antonium 45 минут назад
Если холодно, можно не выеживаться и надеть вязанную шапку под каску. Если что-то прилетит ему сверху, будет не так весело, ТБ написана кровью.
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