Двойная защита: участник инспекции губернатора защитил себя, согласно технике безопасности

Местный губернатор Андрей Никитин посетил строящийся дом для престарелых вместе с целой инспекцией. Среди сопровождающих был член ветеранской организации. По правилам техники безопасности, на строящемся объекте все должны быть в касках. А что делать, когда на улице холодно?
Губернатор Нижнего Новгорода Андрей Никитин посетил строящийся дом для престарелых, чтобы показать, что стройка идёт полным ходом. Как обычно — всё хорошо, построят даже быстрее установленных сроков. С собой Никитин взял целую делегацию. Среди людей были и представители ветеранской организации. По технике безопасности все должны быть в касках, поэтому все их и надели.
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Один из ветеранов надел каску поверх шапки. Наверное, для двухуровневой защиты.
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