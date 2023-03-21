"Я даже не поняла, что это такое!": директор школы, где на потолке болтался лиловый фаллоимитатор, встала на сторону учеников

В Красногорской школе кто-то из старшеклассников пошутил и прилепил на потолок лиловый резиновый мужской орган. Ролик разлетелся по соцсетям и пользователи разделились на два лагеря: кто-то счёл эту шутку смешной, а кто-то глупой. Ситуацию также прокомментировал директор учебного заведения.
Мужской орган лилового цвета, свисающий с потолка, вызвал бурное веселье у учеников школы №10 в Красногорске. Видео появилось в соцсетях и вызвало бурную реакцию.
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Директор школы прокомментировала ситуацию:
Мы уже все разобрались, родителей вызвали. Родителям так и сказали, как было. Что я ещё сделаю, как накажу? Они извинились, сказали, что пошутить хотели. Вот такая неудачная шутка. Что теперь ещё сделаешь? Весна, у детей расслабленная ситуация. Я бы даже не увидела, честно говоря, не поняла бы, что это такое
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Так было бы в моей школе. Ибо и не такую дичь вытворяли.
А вот тому придурку, который это выдумал, прижать конец в дверях, может что то похожее получится.
А у меня уже куча внуков, так что я знаю о чем говорю.
Не поймал я ничего
(Ля ля ля ля ля ля ля ля)
-Мама везет 5-и летнего Вовочку на своей машине утром в садик. Мимо пролетает кабриолет, с громкой музыкой, хохотом и из него на лобовое стекло маминой машины прилетает фаллоимитатор см. под 40. Мама тут же включает стеклоочистители, чтобы убрать ЭТО со стекла. Вовочка, удивлённо: "- Мама, а что это было?" Мама, тактично:"- Не знаю, Вовочка, наверное какое-то насекомое!" Вовочка:"- Насекомое? А как оно с таким х@ем летает?"...