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"Я даже не поняла, что это такое!": директор школы, где на потолке болтался лиловый фаллоимитатор, встала на сторону учеников

"Я даже не поняла, что это такое!": директор школы, где на потолке болтался лиловый фаллоимитатор, встала на сторону учеников

Автор:
21 марта 2023 12:49
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   директор   интересное   они же дети   фаллоимитатор   фото   школа   школьники   
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В Красногорской школе кто-то из старшеклассников пошутил и прилепил на потолок лиловый резиновый мужской орган. Ролик разлетелся по соцсетям и пользователи разделились на два лагеря: кто-то счёл эту шутку смешной, а кто-то глупой. Ситуацию также прокомментировал директор учебного заведения.

Мужской орган лилового цвета, свисающий с потолка, вызвал бурное веселье у учеников школы №10 в Красногорске. Видео появилось в соцсетях и вызвало бурную реакцию.

Директор школы прокомментировала ситуацию:

Мы уже все разобрались, родителей вызвали. Родителям так и сказали, как было. Что я ещё сделаю, как накажу? Они извинились, сказали, что пошутить хотели. Вот такая неудачная шутка. Что теперь ещё сделаешь? Весна, у детей расслабленная ситуация. Я бы даже не увидела, честно говоря, не поняла бы, что это такое

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Метки: видео   директор   интересное   они же дети   фаллоимитатор   фото   школа   школьники   
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48  комментариев
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6k
Mixalych 7 часов назад
Посмотреть укоризненно, покачать головой и спокойно сказать: очень смешно, прям обхахочешься. Снимите и пошли на урок.
Так было бы в моей школе. Ибо и не такую дичь вытворяли.
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18k
Robin Hood Полчаса назад
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32k
Юр21 51 минуту назад
Где фаллоимитаторы - там Покемонка!
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40k
Сергей 3 часа назад
"Мужской орган лилового цвета".??????? ..таких не бывает.
А вот тому придурку, который это выдумал, прижать конец в дверях, может что то похожее получится.
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1k
Алексей 4 часа назад
Раньше твороженные сырки и макароны на потолок вешали, сейчас вот члены. Прогрессс...
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794
vadimbar 4 часа назад
А на экзаменах у этого класса могут пошутить учителя, прилепив такой же на доску и намекнув, что экзамены будут очень сложные. А на "5" предмет знает только учитель (так говорил мой препод по философии)
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10k
Vampire 4 часа назад
И до конца дней у этих придурков будут переспрашивать: "- А , это та школа в которой.... Видел, видел." Не очень-то круто.
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2k
Инквизитор РФ 4 часа назад
Фиолетовый сталактит, обычное явление
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453
Вася Васильев 5 часов назад
В целом достаточно безобидный прикол. Дать команду завхозу снять это с потолка и потом на уроке торжественно вручить шутнику с словами "Дорогой Димочка возвращаем вам вашу потерю, впредь используйте более аккуратно" погоняло у Димы на всю жизнь было бы лиловый. И конфликта нет и весело и педагогично.
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71
анатоль Вася Васильев 2 часа назад
+100 ))))
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33k
ACU900 5 часов назад
- Эх, хвост, чешуя
Не поймал я ничего
(Ля ля ля ля ля ля ля ля)
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22k
sanchesS80 5 часов назад
Ну и нормальная реакция директора школы. Снять, родителям сообщить, и дальше учиться.
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6k
Станислав 5 часов назад
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3k
VPJ 5 часов назад
Ну, чтож...ПодЫтожЫм... Итого...Предмет на потолке опознан всеми детьми, что говорит о хорошем знании биологии, ботаники, и анатомии. А вот к преподавателям по русскому и литературе вопросы...Вы, что там на уроках матерную ругань преподаете...Да...благодарность к физруку. Так с Х...ем в руке в потолок подпрыгнуть.
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33k
ACU900 5 часов назад
Из за какой то х.ни весь этот переполох?
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2k
Oskarin 5 часов назад
Весна приходит...учащиеся решили таким оригинальным образом выразить отношение к учебе
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3k
Алекс 5 часов назад
Дети... Вот, только с матом перебор уже
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8k
Роман 6 часов назад
Да фиг с ним, с дилдо. Подростковое озорство всем присуще. А вот в кадре, что не слово, так мат, вот тут вопросы...
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1k
Хачик 6 часов назад
Напомнило...))
-Мама везет 5-и летнего Вовочку на своей машине утром в садик. Мимо пролетает кабриолет, с громкой музыкой, хохотом и из него на лобовое стекло маминой машины прилетает фаллоимитатор см. под 40. Мама тут же включает стеклоочистители, чтобы убрать ЭТО со стекла. Вовочка, удивлённо: "- Мама, а что это было?" Мама, тактично:"- Не знаю, Вовочка, наверное какое-то насекомое!" Вовочка:"- Насекомое? А как оно с таким х@ем летает?"...
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2k
Walther 6 часов назад
Девки в озере купались и все-таки попали в школу...
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34k
russger 6 часов назад
"Пошутили" те, кто ржал как ипнашка от слов "пестики/тычинки"?
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544
ruslan d 6 часов назад
Ну это правда забавно
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