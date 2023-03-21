"Я даже не поняла, что это такое!": директор школы, где на потолке болтался лиловый фаллоимитатор, встала на сторону учеников

Директор школы прокомментировала ситуацию:

Мы уже все разобрались, родителей вызвали. Родителям так и сказали, как было. Что я ещё сделаю, как накажу? Они извинились, сказали, что пошутить хотели. Вот такая неудачная шутка. Что теперь ещё сделаешь? Весна, у детей расслабленная ситуация. Я бы даже не увидела, честно говоря, не поняла бы, что это такое