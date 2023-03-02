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Не залипай в телефон: поучительный ролик для школьников

Не залипай в телефон: поучительный ролик для школьников

Автор:
02 марта 2023 11:48
Метки: Китай   видео   интересно   люди   социальная реклама   школа   школьники   
1438
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1

Информационно-просветительский видеоролик, который демонстрируют детям в некоторых китайских учебных заведениях.


Выбери правильный путь. Социальная реклама, понятная даже ребёнку.

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Метки: Китай   видео   интересно   люди   социальная реклама   школа   школьники   
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19  комментариев
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1k
Виктор Глущенко 2 часа назад
И у нас такое надо показывать . ВМЕСТО РЕКЛАМЫ !!!
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4k
Дмитрий ! 5 минут назад
Дочку вспомнил. Сколько не отгораживаю (не белее часа в день), сколько не прививаю, сколько занимаемся с ней....Теперь ей 14 и она первый вариант.
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41
Александр Шевченко 11 минут назад
Нужно делать в старших классах месяцок работы в поле с выездом. Это даст просто колоссальный эффект. Правда мамашки на говно изойдутся, но эффект будет.
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1k
ViktorSikret 13 минут назад
Чего-то я не уловил смысла в ролике - в первом выборе она получает телефон и просерает всю свою жизнь, а по другой версии она учится, вь@бывает чтобы в итоге купить телефон который у нее мог бы быть изначально на халяву?
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42k
turyst Час назад
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421
Makfatym Час назад
Да никто не смотрел, все залипали в соцсетях!!!
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9k
Бритва 2 часа назад
если хоть до одного дойдёт смысл этого ролика - уже хорошо :)
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3k
Выхухоль (Нагайна) 2 часа назад
Доходчивей (для наших) была бы нарезка про зомби на переходах, переездах, перед открытыми люками и т.д.
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