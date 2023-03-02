Не залипай в телефон: поучительный ролик для школьников

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Информационно-просветительский видеоролик, который демонстрируют детям в некоторых китайских учебных заведениях.
Выбери правильный путь. Социальная реклама, понятная даже ребёнку.
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Этот негр может и хотел бы не под пальмой лежать, а скакать на коне вдоль линии прибоя в закат или мастерить мебель, но хер ему кто даст коня или инструмент. Он демотивирован, у него отключены высокоуровневые интеллектуальные способности, а низкоуровневые животные преобладают.
Т.е. он - безвольное тело, получеловек.
моя жена - взрослая женщина, КАЖДЫЙ вечер приходит домой, снимает верхнюю одежду .. и в грузится в хренофон .. <<мама дома, мамы нет - мама вышла в интернет ..>>
.. а что дети ? их кормят/поят ..
извиняюсь за резкость