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Парень решил прыгнуть под поезд, но в его планы вмешался машинист

Парень решил прыгнуть под поезд, но в его планы вмешался машинист

Автор:
17 марта 2023 10:40
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Украина   в мире   видео   инцидент   машинист   повезло   
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В Одесской области парень решил свести счёты с жизнью пол колесами поезда. Однако машинист разгадал его замысел и успел вовремя остановить состав. В итоге вместо желаемого парень получил порцию тумаков.

Процесс приведения неудачного самоубийцы в чувства запечатлел один из очевидцев.


Видео содержит ненормативную лексику.

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Метки: Украина   в мире   видео   инцидент   машинист   повезло   
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1  комментарий
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Куртуазный Маньерист 49 минут назад
Зачем такой способ самоустранения? Чемодан-военкомат-Бахмут гораздо надежнее
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Себастьян Перейра

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