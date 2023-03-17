Парень решил прыгнуть под поезд, но в его планы вмешался машинист

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В Одесской области парень решил свести счёты с жизнью пол колесами поезда. Однако машинист разгадал его замысел и успел вовремя остановить состав. В итоге вместо желаемого парень получил порцию тумаков.
Процесс приведения неудачного самоубийцы в чувства запечатлел один из очевидцев.
Видео содержит ненормативную лексику.
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